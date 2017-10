Află ce s-a discutat astăzi în şedinţa CSAT

Află ce s-a discutat astăzi în ședința CSAT

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), desfășurată astăzi, la Palatul Cotroceni, sub conducerea președintelui Traian Băsescu, s-a încheiat după o oră și jumătate de discuții.Printre temele discutate în CSAT s-a aflat și derularea procesului de restructurare a personalului din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.Alte teme abordate de către membrii CSAT au fost raportul prim-ministrului privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a regimurilor de sancțiuni internaționale și planul privind participarea forțelor armate ale României la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, în anul 2012.Pe ordinea de zi a ședinței de joi a CSAT s-au mai aflat și tematici precum activitățile desfășurate și rezultatele obținute în procesul de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și programul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru anul 2012.La sfârșitul lunii noiembrie, Băsescu declara că va trebui ca la Consiliul Suprem de Apărare a Țării din luna decembrie să fie prezentat un raport cu privire la restructurarea personalului de la Ministerul de Administrație și Interne, menționând că va încerca să corecteze dacă restructurările nu s-au făcut pe criterii de performanță. "Eu, ca președinte, vă spun că nu o să fac prima apreciere la televizor, deși am scăpat puțin, ci întâi vreau să discut cu ministrul și cu Ministerul de Interne. Oricum, va trebui la CSAT-ul din decembrie să se prezinte un raport legat de restructurarea personalului în MAI și atunci va fi o discuție. Pentru mine, ce am auzit azi a fost un semnal că de fapt restructurarea nu s-a făcut pe criterii de performanță întotdeauna, deși știu că au fost niște examinări, dar că au fost și destule interese de-astea de familie, de protejate. Am preluat semnalul din presă și vă asigur că în analiza care se va face în CSAT-ul din decembrie voi încerca să corectez acest lucru", a spus Băsescu, la acea dată.