Afaceriştii din PDL Constanţa îşi aleg liderul

Afaceriștii din PDL Constanța își aleg liderul

Biroul Permanent Județean al PDL Constanța a stabilit calendarul alegerilor interne. Prima întâlnire are loc astăzi, când va fi ales președintele Organizației Oamenilor de Afaceri din PDL Constanța. Pentru ocuparea acestei funcții importante și-a depus candidatura actualul președinte interimar Sorin Claudiu Ionel. El are 39 de ani, este căsătorit și are doi copii. Sorin Claudiu Ionel este licențiat în Jurnalistică. De altfel, în perioada 1993-1996 a și lucrat în mass-media. După trei ani a lăsat domeniul presei de-o parte și s-a îmbarcat. A navigat timp de trei ani ca ofițer telegrafist, după care și-a dat seama că cel mai bine este să fii pe cont propriu, în mediul privat. În consecință, și-a deschis o afacere care, astăzi, se bucură de succes. „Cel mai mult mă bucură că pot oferi locuri de muncă constănțenilor”, a spus Sorin Claudiu Ionel. În momentul de față, este acționar la mai multe firme ce au ca obiect de activitate serviciile și comerțul, firme care nu au su-sținere politică, dar sunt clasate pe locurile fruntașe în domeniile respective. În ceea ce privește cariera politică, Sorin Claudiu Ionel este membru al partidului din anul 2002, atunci când s-a înscris din proprie inițiativă la această formațiune politică, fără a fi recomandat de cineva, așa cum se mai procedează. În urmă cu aproximativ un an și jumătate, Biroul Permanent Județean al PDL Constanța a dorit revigorarea Organizației Oamenilor de Afaceri din cadrul filialei. Drept urmare, pentru că nimic nu se poate construi fără un lider între-prinzător, în urma întâlnirii unui grup de inițiativă, Sorin Claudiu Ionel a fost desemnat președinte interimar până la organizarea alegerilor statutare. La scurt timp după stabilirea datei alegerilor, Sorin Claudiu Ionel și-a depus candidatura pentru funcția de președinte având câteva obiective importante de îndeplinit, în caz că va fi ales. „Organizația Oamenilor de Afaceri din cadrul PDL este una politică. Primul obiectiv este cel de a atrage în organizație toți agenții economici, fără nicio diferență. De la agentul economic care are un mic butic în fața blocului, până la firmele de top din județul Constanța care își doresc să se implice în îmbunătățirea mediului privat cu ajutorul politicului, pentru că este mult mai ușor să vii cu soluții, cu amendamente făcând parte dintr-o organizație politică. Doresc să avem programe care să ne facă vizibili în Constanța, așa cum s-a mai întâmplat. Nu dorim să ne lăudăm cu realizările noastre, pentru noi este suficient să știm că am fost de ajutor cuiva, că am putut ajuta pe cineva. Așa s-a întâmplat și în urmă cu ceva timp, atunci când Organizația Oamenilor de Afaceri din PDL Constanța a reabilitat două saloane din Secția de copii a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Un alt obiectiv este atragerea oamenilor de afaceri din județ, deoarece afacerile lor nu sunt așa bine reprezentate. Totodată, vom încerca să facem tot ce se va considera necesar pentru îmbunătățirea mediului de afaceri”, a declarat Sorin Claudiu Ionel. Alegerile la Organizația Oamenilor de Afaceri din PDL Constanța au loc astăzi, începând cu ora 17.00, la Casa de Cultură din Constanța.