Afacerile consilierilor judeţeni

Afacerile consilierilor județeni

Sute de consilieri județeni din țară au acțiuni sau sunt asociați la societăți din diverse domenii. Potrivit Mediafax, ei dețin de la afaceri de familie, la firme care fac contracte cu instituții ale statului. La Constanța, din cei 35 de con-silieri județeni, 19 sunt acționari sau asociați la peste 50 de societăți. Doi dintre aceștia, Gabriel Monea (PNL) și Adrian Gheorghiță (PDL) au contracte cu Administrația Porturilor, Poliția de Frontieră, Institutul de Dezvoltare Marină, unități militare, primării. Potrivit declarațiilor de interese ale consilierilor județeni afișate pe site-ul Consiliului Județean Con-stanța, în topul consilierilor asociați sau acționari la mai multe societăți, se află Ion Dumitrache (PSD) - 13 societăți, Cristian Darie (PSD) - 9 firme, Ioan Mărcuș (PSD) - 4 firme, Hristu Tararache (PDL) - 4 firme. De asemenea, alți consilieri sunt acționari sau asociați la câte trei firme: Radu Babuș (PSD), Nicolae Peride (PSD), Dănuț Zepa Antonoaea (PNL), Gabriel Monea (PNL). Potrivit declarației sale de interese, liberalul Gabriel Monea are mai multe contracte cu instituții ale statului. Astfel, una din firmele sale, Ultramon Plus SRL, care se ocupă cu activități de comerț și la care consilierul este asociat unic și administrator, a încheiat, în 2010, contracte de achiziție de bunuri, obținute prin selecție de oferte cu Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, în valoare de 22.073,94 de lei. De asemenea, firma sa are un contract cu Administrația Porturilor Maritime Constanța, în valoare de 1.808, 43 de lei, în timp ce trei contracte în valoare totală de peste 70.000 de lei au fost încheiate de firma consilierului cu Universitatea Maritimă Constanța. Firma consilierului Monea are un contract și cu Inspectoratul General de Aviație, în valoare de 2.495,50 de lei, dar și mai multe contracte cu trei unități militare (UM 02133, UM 02022, UM 02216 ), valoarea totală a acestora depășind 138.540 de lei. Totodată, consilierul PNL are câte un contract și cu Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Constanța, în valoare de 23.936,70 de lei, și cu Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, în valoare de 35.285,31 de lei. De asemenea, o altă firmă la care Gabriel Monea este asociat și administrator, General Marine Safety SRL, și care are ca domeniu de activitate activități de servicii anexe transportului pe apă, are încheiate șapte contracte de prestări servicii, obținute prin selecție de oferte. Trei dintre acestea au fost cu UM 02022 Constanța, în valoare totală de peste 100.000 de lei, și câte unul cu Administrația Porturilor Maritime Constanța - 19.079,30 de lei, Agenția Națională de Pescuit Constanța - 2.189,64 de lei, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - 15.057,01 lei, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină Constanța - 4.579.30 de lei. Un alt consilier județean, Adrian Gheorghiță, membru PDL, este asociat la Societatea Civilă de Avocați Lițcanu și Gheorghiță, care a încheiat, în anul 2010, mai multe contracte cu diverse instituții și comune. Cele mai multe contracte, peste 40, au fost încheiate cu comuna Valu lui Traian, acestea fiind de asistență juridică și reprezentare litigii, iar valoarea contractului este de 400 de lei pentru toată durata dosarului, în fiecare caz în parte. De asemenea, peste 20 de contracte au fost realizate cu Direcția Apelor Dobrogea Litoral, tot pentru asistență juridică și reprezentare litigii, valoarea acestora variind între 500 și 4.000 de lei pentru toată durata dosarului. Societatea Civilă de Avocați Lițcanu și Gheorghiță a mai încheiat, anul trecut, cu comuna Lumina, cinci contracte de asistență juridică și reprezentare litigii, în valoare de 400 de lei, până la finalizarea dosarului. Totodată, în 2010, a mai fost încheiat un contract cu Asociația Consiliilor Locale Ceatalchioi și Pardina, din județul Tulcea, în valoare de 5.000 de lei, până la finalizarea dosarului, iar în perioada aprilie-decembrie 2010, a existat un contract de asistență juridică lunară cu Sa-natoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, în valoare de 8.000 de lei pe lună. Cristian Darie, unul dintre vicepre-ședinții CJ Constanța, este asociat unic la SC PC Dual Logistics SRL și asociat la alte opt firme: SC Asociații SRL, SC General Auto Trading SRL, SC General Auto Service SRL, SC Valcredi Grup SRL, SC General Grup SRL, SC General Auto International SRL, SC Ball Grup SRL, SC Asociații Servicii SRL. Consilierul județean Ion Dumitrache (PSD) este asociat la opt societăți și acționar la alte cinci, cele mai importante fiind, după valoarea părților sociale sau a acțiunilor, Eurosantis SRL Constanța, 2x1 Holding SRL Constanța, Port Dred-ging SA, General Taxi SA, Dacia Tour SA Constanța. În ceea ce-l privește pe șeful Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, acesta are acțiuni la SC Xenoti SRL - 25 la sută, SC Conpress Group - 24 la sută, SC Royal Distribution Services - 7,5 la sută, SC Sigma Trading - 15,33 la sută, SC Ideea Contrast - 33 la sută, SC Concordia Press - 12,5 la sută, SC Comtext SA - 6,03 la sută, la acestea fiind acționar și primarul Radu Mazăre, SIF Transilvania - 0,03 la sută și SIF Oltenia - 0,03 la sută.