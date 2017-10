Afacerea "Maxi-taxi" stă să explodeze! Cum pot fi pierdute licenţele

3

maxi frauda

Cati consilieri locali au "calatorit"in masinile groazei din CTA ?Au vazut daca soferii de pe coscugele pe patru rotii elibereaza bilete de calatorie? Atunci cum RATC ul sa concureze cu acesti mafioti cand la RATC fiecare bilet este fiscalizat...Pt Consilerul local care afirma ca ratc nu poate concura pe piata cu cosciugele pe 4 roti il sfatuiesc sa circule cu maxi cosciugele care sant incarcate mult peste limita de ocupare inghesuit si cu indrumarea " soferului" tine ti va bine....nu mai am frane..! Oare nu stiu consilierii locali cine imparte si detine licencele de transport pt maxi COS?..sta pe munti de bani fiecare Cosciug Maxi tax platind 150ron pe zi la baietii destepti care la randul lor acopera tot gunoiul pe care il fac Cosciugarii (frauda). Nu se poate face conurenta cu mafia maxi Taxi..Doar un accident cumplit ar seziza DNA. "Soferii din maxi lucraeaza in orar 06 -23 doua zile la rand fiind foarte obositi dupa care au i zi libera..stie rar politia circulatie? Se lucreaza la negru fiecare sofer ne avand contract de munca pt 8 ore si fiind platit ...oficial in acte cu salarii sub salariului min pe economie iar net cu1500 ..cum mama dracului sa ti tu RATC concurenta cu acesti samsarii?..Scoateti maxi taxi din oras pana nu so intampla o nenorocire cu victime dragi cosilieri ajunge cat ati furat si vati imbogatit facand banii de pe urma MAXI-cosciugelor! Luativa licentele si bagativile in...fund BASTA