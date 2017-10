Adriana Săftoiu: "Am îndoieli că în turul II voturile lui Tăriceanu vor merge spre Ponta"

1

Tariceanu Presedinte!

Dna. Saftoiu crede ca ne vor prostii din nou cu asa numitul lor liberalism? Sa fim seriosi ACL numai liberali nu mai sunt... Eu cred ca electoratul dl. Tariceanu il vor vota pe Ponta daca aceste voturi il vor aduce pe dl. Tariceanu in functia de premier. Ne vom aduce aminte de perioada in care a mai fost premier si ne-a mers mult mai bine! PS: Tariceanu are totusi sanse reale sa ajunga in turul doi!