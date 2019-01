Adrian Țuțuianu, recent plecat din partid: Nu știu cum se cheltuiesc banii din subvenții la PSD

Acesta a adăugat că nu știe, de exemplu, la PSD cum se cheltuiesc banii din subvenția de la stat.



„Vă mărturisesc că am fost în PSD, n-am știut niciodată câți bani și în ce direcție merg. N-am avut un raport complet și e vina tuturor celor care am stat la acea masă. Eu vă asigur că am făcut eforturi extraordinare ca organizația județeană să plătească cotizația stabilită, de 50.000 de lei pe lună”, a spus Țuțuianu.





Senatorul Adrian Țuțuianu, recent înscris în Pro România, a anunțat, astăzi, într-o conferință de presă la Târgoviște, că reprezentanții formațiunii vor veni cu amendamente la bugetul de stat, unul dintre ele fiind reducerea subvențiilor acordate partidelor parlamentare.Potrivit Agerpres, Țuțuianu a apreciat că e imoral ca partidele parlamentare să ia 35-36 de milioane de euro pe an, în condițiile în care cu banii pe o lună din aceste subvenții s-ar putea face investiții importante pentru comunitățile locale. Țuțuianu a mai spus că intenția este de reducere a subvențiilor, nu de eliminare a acestora.