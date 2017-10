Adrian Stan, ajutorul lui Moş Crăciun pentru o zi

Adrian Stan, ajutorul lui Moș Crăciun pentru o zi

Primarul localității Techirghiol, Adrian Stan, a împărțit peste 800 de cadouri, ieri, ajutându-l pe Moș Crăciun să-i răsplătească pe copiii din localitate care au fost cuminți. În cursul zilei de ieri, administrația locală Techighiol, în parteneriat cu Casa de Cultură „Constantin Tănase” și Liceul „Emil Racoviță”, a organizat un program special pentru micuții din localitate. Astfel, peste 1.000 de copii, părinți și bunici s-au adunat în sala de sport a localității unde au avut loc activități dedicate sărbătorilor de iarnă. Lângă bradul imens, amplasat în mijlocul încăperii împodobite de sărbătoare, peste 10 saci ticsiți cu cadouri îi așteptau pe copii. Participanții au avut parte de un recital de colinde și o serie de numere de dans pregătite de elevii claselor V-VIII ale liceului din Techirghiol. De asemenea, mai mulți soliști ai Casei de Cultură, pregătiți de profesorul Gheorghe Rădulescu, i-au încântat pe cei prezenți cu melodii pentru copii, specifice acestei perioade. Moșul nu s-a lăsat așteptat, făcându-și apariția pentru a împărți, alături de edilul Adrian Stan, cele peste 850 de pachete pe care administrația locală le-a pregătit pentru copiii din Techirghiol. Pe rând, elevii claselor I-VIII din oraș, precum și preșcolarii din cele trei grădinițe ale localității, i-au spus Moșului dacă au fost cuminți, iar acesta i-a recompensat cu pungi cu cadouri, conținând dulciuri și fructe. „Ca în fiecare an, Moșul nu i-a uitat pe copiii din Techirghiol și a venit pentru a le oferi cadouri. Sper din tot sufletul ca acest moment să reprezinte o bucurie pentru ei. Sper ca atât ei, cât și familiile lor să se poată bucura de sărbătorile de iarnă, chiar și acolo unde există probleme. Le urez un an nou plin de bucurii și de împliniri! Pentru mine, îmi doresc sănătate! Din punct de vedere administrativ, îmi doresc ca anul viitor să fie un an mai bun și sper ca această criză economică prin care trecem de ceva vreme să nu ne afecteze și în 2012”, a declarat primarul Adrian Stan. Menționăm că, pe lângă cele 850 de pachete oferite copiilor, administrația locală pregătește o astfel de inițiativă și pentru persoanele nevoiașe. Astfel, în apropierea Crăciunului, Primăria Techir-ghiol, la inițiativa edilului Adrian Stan, va oferi pachete cu alimente pentru aproxi-mativ 600 de persoane cu dificultăți materiale.