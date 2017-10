Adrian Sponte, ales preşedinte al PDL Năvodari

Adrian Sponte, ales președinte al PDL Năvodari

Organizația Năvodari a Partidului Democrat Liberal are o nouă conducere, după ce, duminică, au avut loc alegerile interne.Din partea Biroului Permanent Județean al PDL Constanța la alegerile organizate la Năvodari au participat președintele Christian Gigi Chiru, prim-vicepreședintele Iustin Fabian Roman, președintele organizației Municipale Constanța, Constantin Chirilă și Gheorghe Șuțu. În urma procesului de votare, Adrian Sponte a fost desemnat președinte al organizației Năvodari. Din echipa de conducere mai fac parte: Bogdan Boașcă, Adrian Costin Ilinca, Liliana Mara, Mihai Aris-tide Pacea, Ion Posa, Adrian Răducanu, Adrian Tudora care au fost aleși vicepreședinți și Ligia Bogde, Marian Bujor, Claudiu Enică, Marian Maftei, George Manolache, Florea Pisla, Cristian Sima și Costin Udrea care sunt secretari executivi. De asemenea, Georgiana Gherasim a fost votată pentru funcția de trezorier. Adrian Sponte și-a arătat încrederea că printr-o apropiere de cetățeni și printr-o continuă comunicare cu aceștia echipa de la Năvodari poate fi victorioasă în alegerile locale. „Mă simt onorat că am primit girul încrederii colegilor mei de partid care m-au ales în această funcție, motiv pentru care am și spus că voi fi un președinte cu normă întreagă. Îmi doresc ca împreună cu ceilalți colegi să formăm o echipă puternică care să câștige alegerile locale de la Năvodari. În urma discuțiilor avute cu consilierii locali ai PDL-ului, Liliana Mara și Bogdan Boașcă, am stabilit ca, în fiecare zi, prin rotație, la sediul filialei din Năvodari să fie un consilier care să țină audiențe. De aseme-nea, vom duce o campanie de informare constantă cu ceea ce se întâmplă pe plan administrativ. Un alt obiectiv propus vizează atragerea de cât mai mulți membri în partid. Timp de șase luni, din aprilie, eu am fost președinte interimar la Năvodari și în această perioadă, 90 de persoane noi s-au înscris în PDL. Consider că, să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul și să lucrezi împreună este succesul”, a declarat Adrian Sponte. Adrian Sponte are 38 de ani și a devenit membru al Partidului Democrat în anul 1995, când avea 20 de ani. De-a lungul timpului el a avut mai multe funcții în cadrul partidului, printre care și cea de președinte al Organizației Județene de Tineret. În momentul de față, este vicepreședinte în Biroul Permanent Județean din cadrul Organizației Județene a PDL Constanța și consilier județean.