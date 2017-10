Adrian Papahagi, acuzaţii grave la adresa Elenei Udrea

1

Reformistii lu' peste...

Daca tie-ti pare rau de clipele petrecute in PMP, noi, restul lumii, plebea proletara, ne bucuram ca inca un gunoi ordinar a parasit corabia comandantului ca un sobolan hidos ! Tu, Papahagi, Baconschi si cativa inca, constituiati frana impusa de preaplinul vostru de mandrie prosteasca : politicienii sunt cei care fac politica adevarata, nu doar isi lipesc pe frunte diplomele cu saliva declamand ca niste actori de duzina ca sunteti niste " sine qua non "...voi, fariseilor, ati crezut ca totul vi se cuvine si ati dat-o in bara : " fiecare pasare pre limba ei piere ! "...Nu veti fi putut ajunge niciodata politicieni pur-sange ca Elena Udrea...loialitatea voastra se reduce la " vorbe grele " spuse ca " dupa razboi multi viteji se-arata "...nu meritati nici dispret, nici injuraturi, fiindca unor zerouri umane nu le poti acorda consideratie...addio, per sempre !