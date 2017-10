Adrian Năstase se consideră la închisoare ca într-un cantonament

Fostul premier Adrian Nastase, incarcerat la Penitenciarul Jilava, a scris sambata o noua postare pe blogul personal, in care multumeste celor care l-au incurajat si anunta ca pregateste "un studiu despre formula optima de reprezentare a Romaniei la UE". "Ma consider intr-un fel de cantonament", noteaza Nastase."Dragi prieteni, va multumesc pentru comentarii si pentru mesajele de incurajare. (...) Aflati despre mine ca citesc mult si ca pregatesc un studiu despre formula optima de reprezentare a Romaniei la Uniunea Europeana. Ma consider intr-un fel de cantonament...", a scis Nastase pe blog.Adrian Nastase a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe 20 iunie, la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul Trofeul Calitatii.La inceputul acestei luni, el a fost dus din Spitalul Penitenciar Rahova la Penitenciarul Jilava, unde isi va executa pedeapsa de doi ani de inchisoare in regim semideschis. Potrivit legislatiei in vigoare, regimul semideschis presupune ca detinutul se poate deplasa, nestingherit, in interiorul penitenciarului si poate presta activitati educative.