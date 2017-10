Adrian Năstase - Operaţia a fost "un succes". Starea pacientului este bună

Adrian Năstase - Operația a fost "un succes". Starea pacientului este bună

21 Iunie 2012

Medicul chirurg care l-a operat pe Adrian Năstase spune că pacientul a fost norocos."Ceea ce ne-am propus vizavi de particularitățile medicale ale cazului am și reusit să realizăm. Operația s-a terminat de 30 minute, am aplicat protocolul pe care noi îl folosim uzual în traumatismele prin împușcare. Din fericire nu au fost leziuni vitale, nu au fost afectate formațiuni anatomice de importanță vitală. Pacientul a fost norocos. Traseul proiectilulul era în imediata vecinătate a unor structuri anatomice vitale. Sperăm (să rămână, n.r.) numai cicatrice, nu sechele", a declarat medicul Ioan Lascăr.Intervenția chirurgicală, care a început la ora 10.00 și a durat aproximativ 60 de minute, a vizat, în principal, îndepărtarea țesuturilor distruse pe traseul glonțului, o parte a acestora fiind foarte aproape pe laringe și de glanda tiroidă.Năstase a fost operat sub microscop, deoarece a fost vorba despre o intervenție chirurgicală de mare finețe, potrivit acelorași surse.