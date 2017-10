Adrian Năstase: "Cred că PSD are nevoie de o revigorare"

Fostul premier Adrian Năstase apreciază că PSD are nevoie de o revigorare, de ieșirea dintr-o stare amorfă, de inactivitate, dar și că Victor Ponta ar fi potrivit să coordoneze departamentele acestei formațiuni.„Îmi este foarte greu să înțeleg și, sigur, sunt subiectiv, privesc la ceea ce se întâmplă și în legătură cu PSD, cu guvernarea, sunt nedumerit. Cred că PSD are nevoie de o revigorare, de ieșirea dintr-o stare amorfă, o stare de inactivitate, de lipsă de creativitate. Sigur, s-a terminat iarna, începe primăvara politică. Sper că nu pe un alt model, de pe alte continente, cred din acest punct de vedere că este nevoie ca PSD să înceapă să facă politică”, a declarat Adrian Năstase. El a adăugat că Victor Ponta are foarte multă energie în momentul acesta și că ar fi foarte potrivit să coordoneze departamentele partidului.„Departamentele partidului, în momentul de față, nu există, nu funcționează. Ar trebui să coordoneze niște departamente care să existe. Pentru că, dacă în momentul de față PSD nu acționează, nu are oameni. Iată, la Ministerul Justiției, pe de o parte, nu au găsit un om din PSD ca să înlocuiască un ministru, pe postul PSD e un om foarte bun, fără îndoială, e un om admirabil, dar secretar de stat nu au reușit încă să pună. E ca și cum ar exista un guvern PSD-ALDE doar pentru zona economică și socială, iar zona de justiție ar fi fost externalizată”, a adăugat Năstase.