„Adoptarea acestor forme de amnistiere şi graţiere nu are nicio legătură cu principiile mele morale“

1

amnistie-gratiere

Raspunsul dlui Culetu la acuzatia ca a votat cu acest proiect ticalos nu este satisfacator. A participat sau nu la sedinta din noaptea respectiva ? Si daca a participat ce a facut concret ? A protestat,a parasit sala,a informat mass-media? Revenind la problema care a scandalizat deja o serie de state din UE , este cazul sa credem ca a amnistia (gratia) pe un om neansemnat , in cazul cel mai rau,este a readuce in sanul societatii pe un om capabil de un rau mai mic,de a-i da o sansa sa demonstreze ca s-a "reeducat".Dar a amnistia (gratia ) pe un raufacator de rele ,mare prin pozitia lui sociala, este a lasa in fruntea societatii pe un om capabil de un rau mare.Mai exista o deosebire.Conduita unui om mic nu e sugestiva pentru nimeni ; dar exemplul rau dat de oamenii de sus este devastator pentru moralitatea publica.Dl Culetu,in loc de declaratii neconvingatoare trebuia sa scoata imediat organizatia in strada si sa protesteze asa cum au facut altii. Sa speram ca o va face si doar asa ne va convinge ca banuiala care planeaza asupra sa este falsa.Daca n-o va face inseamna ca este complice pasiv la marsavia care se pune la cale de catre USL si nu numai.