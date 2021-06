Vlad Voiculescu este noul șef al USR PLUS București. L-a învins pe Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu este noul președinte al organizației USR PLUS din București. Voiculescu l-a învins în alegeri pe Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, potrivit Mediafax.Vlad Voiculescu a fost ales președinte al filialei USR PLUS București cu un număr de 1224 voturi, reprezentând 62% din voturile valabil exprimate. Un număr de 1.979 de membri USR PLUS București au participat la alegerile pentru conducerea organizației municipale care au avut loc pe parcursul a trei zile, în intervalul 26-28 iunie 2021, arată un comunicat USR-PLUS.Contracandidatul său, Octavian Berceanu, a obținut 38% din voturile valabil exprimate (755).