Vîlceanu, despre afacerile familiei cu statul: "Aveam 18 ani. La vârsta aia trebuie să fii precoce ca să-ți folosești părinții paravan"

Noul ministru de Finanțe Dan Vîlceanu a dat joi dimineață primele explicații despre afacerile familiei sale cu statul, dar și despre cariera politică începută la PSD. Vîlceanu a vorbit despre compania părinților săi, înființată în 1997, când el avea 18 ani: "La 18 ani trebuie să fii precoce ca să-ți folosești părinții paravan". "Există o companie care e a părinților mei înființară în 1997, când eu aveam 18 ani, deci această chestiune că aș folosi părinții paravan pentru afaceri nu se justifică. La 18 ani trebuie să fii cel puțin precoce sau mai mult decât precoce ca să-ți folosești părinții paravan. Iar de contracte de acolo, toate - și niciodată altfel - au fost câștigate doar prin licitație publică.Am avut două companii pe care le-am lichidat când am intrat în Parlament pentru a evita astfel de întrebări și cred că am făcut bine. Dacă va uitați în declarația de avere, am avut bani din lichidarea unei companii", a spus Dan Vîlceanu.Întrebat despre presupusa mutare a unor angajați ANAF, Vâlceanu a răspuns spus: "E o acuzație care nu s-a confirmat. Inspectorii fiscali nu au fost mutați în alte județe. Nu e ușor să fii opozant PSD într-un județ precum Gorj. Nu îmi stă în caracter să mă plâng public, dar trebuie să vă spun asta: Când vine un angajat ANAF și spune E urât".