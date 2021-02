VIDEO / Ministrul Stelian Ion: Mi-aş dori mult mai mult pentru Justiţie

Ministrul Justiţiei, Stelian ion, a venit cu clarificări despre tăierile de buget care au adus Ministerelor fonduri mai puține decât anul trecut. Rugat să comenteze bugetul scăzut al Ministerului Justiției din 2021, ministrul Stelian Ion a ținut să contrazică informația. „Aș îndrăzni chiar să vă contrazic. Dacă ne uităm pe cifre, nu este un buget mai mic dacă avem în vedere ajustările care s-au făcut anul trecut la rectificarea bugetară”.







„Și anul trecut s-a pornit cu o sumă un pic mai mică, sumă care ulterior, la rectificare, a fost acoperită pentru vouchere, pentru anumite sume izvorâte din hotărâri judecătorești ș.a.m.d. Lucrurile acestea și anul acesta sunt avute în vedere și bugetul, la Ministerul Justiției, este comparabil cu bugetul anului trecut. Aș zice că la credite de angajament avem un pic mai mult, iar la credite bugetare vom fi la același nivel. Sigur, mi-aș dori mai mult, mi-aș dori mult mai mult pentru Justiție și am avut anumite negocieri cu ministrul Finanțelor, negocieri la care a răspuns pozitiv, a înțeles necesitatea de a nu elimina anumite componente salariale să spun așa, pentru că este inacceptabil să se întâmple lucrul acesta. În primul rând trebuie să avem grijă de oamenii care lucrează în sistem și am primit un răspuns pozitiv pe această parte. Justiția trebuie susținută și nu doar din vorbe”, a mai spus ministrul Ion.







De asemenea, Stelian Ion, anunţă că a trimis, vineri dimineaţa, la Guvern proiectul legislativ pentru desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, subliniind că avizul negativ dat de CSM este unul consultativ.







"În această dimineaţă, am semnat şi am trimis către Guvernul României propunerea de proiect legislativ de desfiinţare a SIIJ. După cum ştiţi, ieri a fost o şedinţă în cadrul CSM, o şedinţă lungă, în care s-a dezbătut acest proiect. S-a dat un aviz negativ. Vreau să fac precizarea că avizul este consultativ şi am decis, în urma analizării tuturor argumentelor, să trimit mai departe acest proiect de desfiinţare a SIIJ. Este important să readucem normalitate în sistemul de justiţie. Din punctul meu de vedere, desfiinţarea acestei Secţii înseamnă o normalizare. Este o promisiune pe care am făcut-o, este un punct foarte clar şi bine definit în programul de guvernare şi ne respectăm toate aceste promisiuni. Bineînţeles, am ascultat toate argumentele, dar argumentele acelea pot fi avute în vedere într-un alt context. Vom discuta pe legile justiţiei şi vom vedea dacă este nevoie de alte ajustări", a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul Stelian Ion.