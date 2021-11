Victor Ponta s-ar întoarce în PSD. „Dacă vor să îi ajut, o fac”

„Domnul Ciolacu m-a invitat, nu mă duc neinvitat nicăieri. Eu, cât am fost liderul PSD, m-am sfătuit cu foștii lideri. Fiecare are o anumită experiență. Domnul Ciolacu m-a invitat, m-a întrebat. Dincolo de asta nu am discutat altceva și nici nu s-a pus problema. Dacă au nevoie, îi ajut cu plăcere. Dacă nu au nevoie, nu îi deranjez. Eu și colegii mei din Pro România am fost excluși din PSD pentru că n-am votat moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu. Acum, când Sorin Grindeanu va fi ministru, poate chiar vicepremier, m-aștept să anuleze acea decizie. Pentru mine ar conta moral acest lucru. Dacă vor și ei, o să discutăm.



N-am discutat de niciuna dintre variante pentru că trebuie să se vrea. Din partea Pro România există dorinţă”, a declarat preşedintele PRO România, Victor Ponta.





Victor Ponta a dezvăluit că se gândeşte la o întoarcere în PSD. Liderul PRO România ar avea varianta ca formaţiunea pe care o conduce să fuzioneze cu social-democraţii, acesta declarând în mai multe rânduri acest lucru.