Vicepreședintele CJC Petre Enciu: „Constanța merită un acvariu modern. Va fi un real succes”

Materialul biologic, sau mai simplu, vietăţile care vor putea fi observate în noul acvariu, nu intră în raza acestui proiect de investiţii.





UE nu finanţează achiziţii de material biologic, astfel că cel mai probabil se va demara un nou proiect prin care animalele vor fi aduse la Constanţa.





„În cadrul acestui obiectiv de investiţii nu achiziţionăm materialul biologic. Uniunea Europeană nu finanţează achiziţii de material biologic. Noi doar construim clădirea acvariului, o dotăm, o punem în funcţiune, iar materialul biologic va face obiectul unei alte investiţii. Cel mai probabil de la bugetul local sau de la bugetul Complexului Muzeal vor fi achiziţionaţi peştii. Aceste două obiective de investiţii trebuie să fie separate pentru că finanţarea europeană nu permite aşa ceva. Este cam devreme să vorbim despre materialul biologic, despre cum îl vom achiziţiona şi de unde vom face acest lucru. Nu ştim încă ce buget avem şi care este sursa de finanţare. Eu îmi doresc să edificăm acest obiectiv de investiţii şi să-l punem în funcţiune. După care, vom găsi resursele necesare pentru a achiziţiona materialul biologic”, a explicat Petre Enciu.







Petre Enciu: „Suntem la o fază de început de drum”



Vicepreşedintele Consiliului Judeţean este convins că apariţia unui nou acvariu la Constanţa va reprezenta un real succes.



În acelaşi timp, Petre Enciu recunoaşte că proiectul se află la început de drum şi dacă toate lucrurile vor merge bine, proiectul tehnic va fi aprobat până la finalul anului 2022.





„Sunt sigur că acest acvariu va reprezenta un real succes. Nu este însă suficient, momentan. Ne trebuie studiu de fezabilitate aprobat de către CJC, ne trebuie proiect tehnic aprobat şi acesta de către CJC plus finanţare şi execuţia de lucrări. Suntem la o fază de început de drum. Eu m-aş pronunţa doar pe partea de proiectare, având în vedere finalizarea construcţiei acvariului. Nu suntem sută la sută siguri de sursa de finanţare, cu toate că avem mari speranţe că vom finanţa acest proiect prin Program Operaţional Regional. Eu cred că până la finalul acestui an vom avea un proiect tehnic aprobat de către CJC. Fără acest proiect tehnic nu putem pretinde nici finanţare, nici execuţie de lucrări”, a mai spus Petre Enciu.





Petre Enciu a mai explicat că pe terenul pe care urmează să fie construit acvariul, nu există clădiri care trebuie demolate, însă ar putea exista o mică problemă care ulterior să fie rezolvată.





„Nu trebuie să demolăm nimic din incinta terenului pe care va fi ridicat acvariul. Terenul este liber de construcţie. Singurul lucru complicat este că acel teren este traversat de un cablu de putere. Şi va trebui relocat. Mai pot fi situaţii neprevăzute, să dai peste un canal sau un cămin şi atunci trebuie să te ocupi de relocarea utilităţilor. Utilităţile în municipiul Constanţa nu sunt foarte riguros cadastrate. Avem experienţe negative şi cu alte proiecte din cauza acestor cadastre”, a concluzionat Petre Enciu.





„Constanța merită un acvariu modern. Proiectul de investiţie de construire a unui nou acvariu se află în momentul de faţă la stadiul de studiu de fezabilitate. Suntem în fază de avizare a studiului de fezabilitate. Am depus o cerere de aviz la APM, în timp ce toate celelalte avize necesare le-am obţinut. Vom avea nevoie şi de un aviz de la Apele Române. În tot acest timp proiectantul a lucrat la elaborarea studiului de fezabilitate. Am avut şi o primă întâlnire cu dumnealui în cadrul căreia mi-a prezentat o primă soluţie. El are obligaţia să propună două soluţii pentru acest obiectiv de investiţii. Acum lucrează la a doua. Am făcut cunoscută public o machetă care redă partea de arhitectură a acvariului. Va mai exista şi o a doua soluţie pentru că este o obligaţie contractuală. Urmează să ne reîntâlnim într-o şedinţă de lucru să mai discutăm alte detalii”, a declarat pentru Cuget Liber vicepreşedintele CJC Petre Enciu.