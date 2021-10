Vicepreşedintele CJC, Petre Enciu: „Avem proiecte finalizate, dar şi unele la care am reluat procedura”

Vicepreşedintele CJC a vorbit şi despre restaurarea cetăţilor din Dobrogea. Astfel, cetatea Capidava este restaurată complet şi turiştii pot merge să o viziteze, iar pe lângă aceasta mai sunt şi alte cetăţi care urmează să fie restaurate.





„Am finalizat lucrările la Capidava şi în momentul de faţă mai avem patru proiecte în lucru pe cultură. Este vorba despre cetatea Carsium, Muzeul de Istorie, Mormântul Hypogeu şi proiectul de la Edificiul Roman cu Mozaic. Toate aceste proiecte au întârzieri pentru că se obţin foarte greu avizele de la Ministerul Culturii. În afară de Muzeul de Istorie, toate cele trei au întârzieri pentru că proiectanţii se mişcă greu. Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte cetatea Carsium şi Mormântul Hypogeu. În viitorul foarte apropiat vom avea avizele pentru a demara lucrările. La Edificiul Roman cu Mozaic, proiectantul încearcă să ţină cont de toate observaţiile pe care le dau membrii comisiilor de la Ministerul Culturii”, a mai declarat Petre Enciu.



Vicepreşedintele CJC, Petre Enciu, pro vaccinare





Pandemia de coronavirus îl îngrijorează pe Petre Enciu, iar acesta spune că atâta timp cât oamenii se vaccinează vom avea mai puţine cazuri iar oamenii nu vor mai fi nevoiţi să ajungă la ATI.





Petre Enciu îndeamnă pe toată lumea să se vaccineze şi spune că nu mai este nevoie şi de alţi morţi pentru ca această pandemie să se încheie.





„Pandemia pune foarte multe piedici în funcţionarea turismului. Nu pot decât să sper că ne vom vaccina cât mai mulţi, că nu vor mai fi ocupate secţiile de ATI cum sunt ocupate în momentul de faţă şi sunt sigur că managerii instituţiilor de cultură vor lua toate măsurile de distanţare ca să nu aglomerăm aceste obiective turistice. Eu am încercat să promovez cât de mult am putut această campanie de vaccinare. Sunt de acord cu această campanie. Mă bucură faptul că în ultimul timp a crescut foarte mult numărul celor care s-au vaccinat şi care au stat la cozi să îşi administreze vaccinul. Mă îngrijorează faptul că a trebuit să vedem morţi la televizor ca să ne ducem să ne vaccinăm. Nu trebuie să aşteptăm ultimul moment ca să acţionăm în societate. Trebuie să prevenim dezastre cum este acesta. Este o presiune mare pentru sistemul medical”, a concluzionat Petre Enciu.





Petre Enciu a explicat că are în plan proiecte pe sănătate, cultură, dar şi pe infrastructură.„Aşteptăm să terminăm cu achiziţia de la sănătate. Am reluat procedura pentru că până acum nu am avut nişte oferte corecte. Vorbim despre proiectele Mama şi Copilul, Institutul de Cercetări în Nutriţie şi redimensionarea UPU de la Spitalul Judeţean. Suntem în procedură cu trei şcoli speciale, aflându-ne la momentul studiului de fezabilitate. Mai avem acvariu, despre care am tot vorbit. Se lucrează la proiectare. Mai avem o achiziţie în desfăşurare la Teatrul de Copii, care va fi construit tot în zona Delfinariului. Ne ocupăm şi de Ansamblul Rupestru de la Murfatlar care se află în lucru şi mai avem în vedere un drum judeţean care să lege localităţile Tariverde şi Crucea. Este vorba despre DJ226, A+B. Acestea sunt proiecte noi pentru care deja am alocat bugete”, a declarat vicepreşedintele CJC, Petre Enciu.