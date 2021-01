Va reuși PNL Constanța să păstreze postul de prefect? „Încă se negociază!“

Potrivit acestuia, nu există un blocaj în coaliţia guvernamentală în ceea ce priveşte negocierile privind funcţiile de prefecţi şi de subprefecţi, însă a admis, de exemplu, că la Bihor toate cele trei formaţiuni doresc să facă propuneri.



„Nu e blocaj, încă se negociază. Trebuie adoptat statutul prefectului. Ştiţi foarte bine decizia la nivelul coaliţiei este ca statutul prefectului să fie funcţie de demnitate publică. De exemplu, la Bihor, doresc toate cele trei formaţiuni din coaliţie. Am început discuţiile. Într-o săptămână-două cred că vom finaliza şi negocierile legate de prefecţi şi subprefecţi astfel încât să fie aşezarea la guvernare finalizată”, a spus Ludovic Orban.





Potrivit acestuia, Biroul Politic Naţional al PNL va fi convocat după finalizarea evaluării candidaturilor pentru posturile de secretari de stat, preşedinţi şi vicepreşedinţi de agenţii, autorităţi, oficii.



„Organizaţiile au trimis candidaţii pe diferitele poziţii. Există o comisie de evaluare a candidaturilor, iar imediat ce finalizăm evaluarea candidaturilor, probabil în cursul acestei săptămâni, vom convoca Biroul Politic Naţional”, a explicat liderul PNL.





Ludovic Orban a precizat că secretarul general al Guvernului va fi din PNL, iar propunerea o va face premierul Florin Cîţu.



„Sunt mai mulţi candidaţi. Eu nu am formulat nicio propunere, cum de altfel eu nu am propus pentru nicio funcţie. Am spus că este dreptul organizaţiilor, care sunt cele care au muncit, care practic au dus campaniile electorale, să desemneze reprezentanţi în funcţiile de demnitate publică ale partidului. Noi am luat decizia ca şi la nivelul premierului şi la nivelul miniştrilor propunerea să o formuleze premierul şi miniştrii în privinţa secretarului general. Este şi normal, este practic mâna dreaptă a premierului. Sigur că trebuie să fie din PNL. Avem foarte mulţi oameni de calitate. Sunt convins că premierul va veni către BPN cu o propunere foarte bună”, a completat preşedintele PNL.



Se modifică statutul prefecților





Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea statutului prefecţilor va intra miercuri în şedinţa de Guvern, iar după aprobarea actului normativ se vor face nominalizările pentru aceste funcţii, a anunţat, luni, vicepremierul Kelemen Hunor, la finalul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare.





„Am discutat în privinţa prefecţilor şi am luat o hotărâre: intră miercuri Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea statutului. Este un lucru important, asumat politic în programul de guvernare. Şi în Constituţie scrie clar că prefecţii sunt reprezentanţii Guvernului în teritoriu. Vor deveni prefecţi, din acest punct de vedere, numiţi politic şi asumaţi, aşa cum este şi normal şi a fost din decembrie în dezbatere publică acest proiect de ordonanţă. Are toate avizele, îl vom discuta în Guvern miercuri şi, după ce va fi aprobată OUG, sigur putem merge mai departe cu nominalizările prefecţilor şi subprefecţilor”, a declarat Kelemen Hunor, la Digi 24.





Reamintim că, la Constanţa, postul de prefect este deţinut, la acest moment de PNL şi, desigur, formaţiunea politică ar dori să-l păstreze pe Silviu Coşa în această funcţie, de reprezentant al Guvernului în teritoriu. Totuşi, lucrurile nu sunt limpezi, deoarece funcţia de prefect este dorită şi de cei de la USR-PLUS Constanţa.





„Posturile de prefecţi depind de pondere”, a spus Orban, după ce a participat la şedinţa Biroului Permanent al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.El a precizat că ponderea PNL în cadrul coaliţiei este de 55%.