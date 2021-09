USR PLUS semnează moțiunea de cenzură inițiată de AUR

Liderii USR PLUS au discutat cu George Simion, co-președintele partidului AUR, și au convenit ca parlamentarii partidului condus de Dan Barna și Dacian Cioloș să semneze textul moțiunii de cenzură pe care cei de la AUR au anunțat încă de miercuri seara că o vor depune în Parlament.Surse din conducerea USR PLUS au declarat pentru Digi24.ro că liderii AUR au agreat această variantă, după ce Dan Barna a anunțat că există deja 80 de semnături ale colegilor săi care vor merge pentru a valida moțiunea de cenzură.Ionuț Moșteanu a anunțat, joi, că au existat discuții cu cei de la AUR și că cele două partide, împreună, adună 122 de semnături, suficiente pentru a iniția procedura pentru demiterea Guvernului Cîțu.Problema celor de la USR PLUS este dată de faptul că nu au un număr suficient de parlamentari pentru a depune singuri o moțiune de cenzură și nici nu au găsit susținere la PSD, care nu dorește să-i ajute pe Dan Barna și Dacian Cioloș să dărâme guvernul Cîțu.Primvicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că „șantajul în interiorul arcului guvernamental nu preocupă PSD” și că, dacă cei de la USR PLUS „doresc să trântească acest guvern”, atunci trebuie să semneze moțiunea de cenzură a PSD.Social-democrații nu se grăbesc însă cu demersurile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. Grindeanu a explicat că partidul său are deja numărul necesar de semnături, dar așteaptă să adune cele 234 voturi necesare pentru demiterea guvernului.