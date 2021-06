USR-PLUS nu este de acord cu stadionul propus de primarul Vergil Chiţac. „Avem nevoie de unul cu 30.000 de locuri”

Consilierul local Dumitru Caragheorghe a postat pe pagina sa oficială de Facebook un mesaj în care a explicat de ce nu este de acord cu ceea ce a declarat primarul Vergil Chiţac.„Sportul rege a fost practicat la Constanța încă dinaintea Primului Război Mondial. În 1913 apare și primul club de fotbal numit „Victoria” iar precursorul clubului Farul ia ființă în anul 1920. Azi pare că asistăm la renașterea și întărirea clubului nostru drag sub patronatul celui mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor: eroul nostru local Gheorghe Hagi!Orașul este departe de a se ridica la nivelul ambițiilor acestui om, la standardele înalte pe care și le impune!”, a transmis Dumitru Caragheorghe.Mai exact, el explică faptul că membrii USR-PLUS au propus în programul lor de guvernare locală construirea unui stadion cu o capacitate de 30.000 de locuri.„Noi, la USR Constanța, am scris negru pe alb în Programul de Guvernare Locală că proiectul administrației Făgădău privind noul stadion este o nouă rușine istorică ca și situația noii săli de sport așa zis polivalente. Susținem realizarea Arenei Tomis, respectiv construcția unui stadion de fotbal în zona de nord a orașului. Arena va avea o capacitate de 30.000 de locuri și va putea fi folosită de echipele orașului și de către echipa națională. Stadionul Farul va fi reabilitat. Acestea erau promisiunile de campanie care au fost preluate și în programul armonizat cu PNL, dar care nu se respectă în multe alte privințe”, a adăugat Dumitru Caragheorghe.Consilierul mai spune că nu are cum să fie de acord cu construirea unui stadion de 15.000 de locuri, sau a unuia de 18.000 de locuri, din cauza faptului că pista de atletism ar trebui distrusă, ceea ce ar însemna că atleţii nu se vor putea antrena pe noua arenă.„La puțin timp după începerea mandatului ne-am prezentat în fața domnului primar Chițac să discutăm problema demarării proiectului noului stadion! Spre stupoarea noastră ni s-a comunicat că deja se semnase, în zilele premergătoare, contractul pentru studiul de fezabilitate pe proiectul administrației Făgădău argumentul principal fiind că deja există studiu de prefezabilitate întocmit de Făgădău pe gratis cu o anumită firmă. Neplăcut surprinși de această decizie i-am transmis domnului primar că noi, împreună, am promis altceva constănțenilor, iar proiectul lui Făgădău este o aberație cel puțin din două perspective principale (secundare sunt mai multe): 1. Are 15.000 de locuri precum stadioane din orașe mult sub nivelul Constanței și 2. Orașul rămâne fără atletism căci se elimină singura pistă de tartan existentă. Evident că nici prevederile programului de guvernare nu erau cunoscute și nici aceste aspecte nu fuseseră luate în considerare!”, a explicat Caragheorghe.În ultimă instanţă Dumitru Caragheorghe punctează faptul că USR-PLUS nu va fi niciodată de acord cu construirea unei noi arene al cărei studiu de fezabilitate a fost început de pe vremea administraţiei PSD.„Urmare intervenției noastre, reprezentanții firmei ce elaborează studiul de fezabilitate au fost rechemați la Primărie pentru a li se pune în vedere aceste aspecte, și aceștia au revenit după 2-3 săptămâni cu soluții de compromis care să permită continuarea proiectului lui Făgădău cu îmbunătățiri. Adică, mutarea mai la nord a arenei și mărirea capacității cu aproximativ 3.000 de locuri pentru a face loc unei piste de atletism outdoor în jurul arenei de antrenament prevăzută și cu gradene pentru 1.000 de spectatori, dar și realizarea unei piste de atletism în linie dreaptă indoor, în subteranul stadionului! Acestea au fost soluțiile de compromis pentru a permite continuarea unui proiect nedemn pentru prestigiul orașului nostru cu încălcarea promisiunilor de campanie. Și ar fi fost și mai rău de nu ar fi existat USR Constanța!”, a concluzionat Dumitru Caragheorghe.