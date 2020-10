USR-PLUS, la masa negocierilor cu PNL Constanţa. „Nu vrem să ţinem oraşul pe loc!”

Printre altele, el a adăugat că a solicitat să se facă un audit în Primăria Constanţa deoarece trebuie făcută o evaluare a activităţii acestei primării.



„Dacă nu facem lucrul acesta, vom avea parte de eşec. După ce ni se vor prezenta rezultatele vrem să facem o propunere concretă de reorganizare a primăriei. Ne lipseşte Direcţia de Cultură în Primăria Constanţa. Vor fi schimbări majore în Primăria Constanţa. Trebuie făcut rapid un progres. Şedintele de consiliu local se vor transmite cu o imagine bună, nu aşa cum s-a întâmplat până acum. Trebuie să fim atenţi şi să ştim foarte clar care sunt nevoile constănţenilior. Le-am propus colegilor să venim cu o abordare extinsă la nivel de Consiliu Judeţean”, a mai spus Stelian Ion.



El a adăugat că zilele următoare vor avea o nouă întâlnire cu cei de la PNL urmând să pună toate principiile într-un acord scris.



„Veştile le considerăm bune. Nu are rost să ţinem oraşul ăsta pe loc. Între abordarea de a sta deoparte şi de a-l ajuta pe primarul actual, alegem varianta a doua. Nu avem nevoie de greşeli. Contează rezultatele. Ne vom bucura împreună de un oraş mai curat şi mai frumos. Decebal Făgădău a lăsat un oraş dezolant, nu a avut nicio mare realizare”, a declarat Stelian Ion.



Totodată, el a spus că nu s-a discutat despre funcția de city manager.



„Nu am discutat de funcţia de city manager, dar o vom face. Dacă aş fi fost ales primar mi s-ar fi părut normal să nu mi se bage beţe în roate aşa că nici noi nu îi băgăm primarului beţe în roate. L-aş fi felicitat pe Vergil Chiţac dacă ar fi fost prezent la întâlnire, la negocieri. Trebuie să dăm la o parte toate resentimentele. PSD nu a avut ambiţia să lase ceva în urmă. O sală polivalentă de 5.000 de locuri este insuficientă. O facem degeaba. Sunt bani aruncaţi pe fereastră. Trebuie să reevaluăm acest proiect. Nu am discutat despre programele sociale. Ne interesează mult să fie ajutaţi cei care au nevoie şi nu cei care au putere de muncă. Trebuie să îi ajutăm pe cei care nu se descurcă cu transportul în comun. Nu trebuie să mai dăm pomeni sau cadouri aiurea", a mai spus Stelian Ion.



Legat de proiectele municipiului Constanţa, el a mai adăugat că nu trebuie să fie cheltuite milioane de euro pe beculeţe pentru Crăciun atâta vreme cât oraşul se află sub maldăre de gunoaie.



„Aparatul administraţiei locale consumă foarte mulţi bani. Se va vedea în urma unei evaluări dacă este nevoie de a se micşora unele departamente din primărie. Nu vreau să fie panică, dar oamenii trebuie să înteleagă că vom avea parte de o administraţie raţională spre binele oraşului”, a mai adăugat Stelian Ion.



Am descoperit foarte multe puncte comune. Luăm ce este mai bun din fiecare program şi venim cu o atitudine pozitivă. Avem echipe foarte bune care abia aşteaptă să împingă lucrurile înainte pentru Constanţa. Sunt optimist pentru că am atins nişte puncte foarte concrete”, a spus deputatul Stelian Ion, de la USR, vicepreşedinte la nivel naţional.

„Am veşti bune pentru constănţeni. Suntem la o răscruce. Am avut de ales între abordarea veche, cea a scandalului în administraţie şi ideea de a merge pe conlucrare şi pe variantele pe care le dorim cu toţii. Am ales-o pe a doua pentru că este inacceptabil să ne împiedicăm în certuri proprii. Am crezut cu tărie fiecare cuvânt pe care l-am rostit. Am avut prima întâlnire cu PNL pentru a discuta lucruri concrete. Vrem să ajungem la o majoritate puternică. Vrem să facem proiectele realizabile.