USR PLUS îşi îndreaptă atenţia şi cătrea Republica Moldova

USR PLUS anunţă că preşedintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloş, raportorul pentru Republica Moldova, Dragoş Tudorache, precum şi ceilalţi eurodeputaţi ai alianţei vor pune pe agenda instituţiilor europene situaţia din Republica Moldova.







„Alianţa USR PLUS consideră că tentativa disperată a socialiştilor moldoveni de conservare a controlului asupra Republicii Moldova nu are sorţi de izbândă, voinţa cetăţenilor moldoveni exprimată prin vot va fi respectată şi apărată. Ne vom asigura că şi Parlamentul European va avea o reacţie rapidă şi solidă la această încercare de a pune o nouă piedică parcursului european al Republicii Moldova. Atât Dacian Cioloş, preşedintele grupului Renew Europe, Dragoş Tudorache - raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, cât şi restul europarlamentarilor USR PLUS vor pune acest subiect pe agenda instituţiilor europene”, se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul USR.







Sursa citată aminteşte că, în cursul zilei de joi, cu încălcarea procedurilor Legislativului moldovean şi a Constituţiei Republicii Moldova, parlamentarii socialişti şi cei controlaţi de Ilan Şor au votat mai multe legi controversate, precum aprobarea politicii fiscale care include multe portiţe pentru corupţie şi creşteri de taxe pentru cetăţeni, excluderea preşedintelui Maia Sandu din procesul decizional privind Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, acesta urmând a fi controlat doar prin Parlament.