USR-PLUS Constanța și-a desemnat candidații la parlamentare. Echipa este condusă de Stelian Ion

CAMERA DEPUTAȚILOR



1. Stelian Ion – USR



2. Cristina Rizea - PLUS



3. Dumitru Caragheorghe – USR



4. George Gima – USR



5. Florin Stoian – PLUS



6. Valentin Jalbă – USR



7. Iulian Călin – PLUS



8. Mihai Constantin – USR



9. Dumitru Paris – USR



10. Mircea Fustașu – USR



11. Alexandru Bunghez - USR



SENAT



1. Remus Negoi – USR



2. Sorin Andrei – PLUS



3. Florin Timofte – USR



4. Doina Muțiu – PLUS



5. Ramona Dinu – USR



6. Ștefan Bitoleanu – USR



7. Adrian Burlibașa – USR



"Ne vor reprezenta în Parlament profesioniști în diferite domenii, oameni integri și energici, şi suntem convinși că USR-PLUS va fi parte din majoritatea următoarei legislaturi. Echipa va fi condusă de Stelian Ion, care, așa cum l-a denumit Dacian Cioloș, a fost comandantul deputaților care s-au opus lui Dragnea, Iordache sau Nicolicea", au transmis reprezentanţii USR-PLUS Constanţa.





USR Constanța și PLUS Constanța și-au desemnat, prin alegeri interne separate, candidații la alegerile parlamentare. În urma protocolului semnat, USR și PLUS vor forma o alianță electorală pentru alegerile ce vor avea loc pe data de 6 decembrie 2020.Listele de candidați ai Alianței USR-PLUS la Constanța sunt următoarele: