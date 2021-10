USR-PLUS Constanţa, reacţie în urma incendiului de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase. "Cerem demisia managerului"

Consilierii locali USR-PLUS Constanţa au reacţionat imediat după incendiul tragic care a avut loc la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa.

Preşedintele USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe, a reamintit că la debutul pandemiei, fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, i-a cerut public demisia managerului Spitalului de Boli Infecţioase, Stela Halichidis.

În opinia acestuia, managementul de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa este unul defectuos.







"Înainte de orice transmitem condoleante familiilor indoliate si tarie celor care au avut de suferit in tragicul eveniment.

De-a lungul timpului, noi, la USR-PLUS, am cerut in repetate randuri demiterea echipei de management pentru lipsa de transparenta, comunicare indoielnica si management neperformant. La debutul pandemiei, deputatul nostru Stelian Ion a solicitat public demisia Dnei Manager. Ulterior spitalul s-a confruntat cu grave lipsuri in timpul primului val pandemic.Nu dorim sa legam evenimentul de azi de performanta conducerii si asteptam rezultatele organelor de ancheta.Consilierii USR-PLUS au prioritizat mereu solicitarile pe partea de cheltuieli de sanatate si tot ce a sosit in Consiliul Local a fost aprobat. Nu cunoastem masura in care diverse solicitari au fost sau nu sortate, au fost sau nu prioritizate, inainte ca acestea sa ajunga la Consiliul Local.Consideram ca orice investitie in sistemul de sanatate, mai ales in contextul in care ne regasim, trebuie prioritizat din fondurile financiare aflate la dispozitie in regim de urgenta si nu sa asteptam implementarea unor diverse proiecte care pot trena o perioda mai indelungata, ca principiu general", a declarat preşedintele USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe.