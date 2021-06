USR-PLUS Constanţa are o nouă conducere. Dumitru Caragheorghe a preluat ştafeta de la Remus Negoi

Biroul Filialei Judeţene al USR-PLUS Constanţa este completat de cinci vicepreşedinţi, Remus Negoi, Andrada Dordea, Mihai Ochiuleţ, Florin Cocargeanu şi Cristian Mirea. Totodată, din acest birou mai fac parte şapte persoane care au calitatea de membri.





Pentru a prezenta noua echipă, reprezentanţii USR-PLUS au organizat, duminică, o conferinţă de presă. Gazda evenimentului a fost senatorul Remus Negoi, care a ţinut să precizeze motivul pentru care nu a mai dorit un nou mandat la conducerea USR-PLUS Constanţa.





„Am ales să nu candidez pentru că, în calitate de parlamentar, această activitate îmi ocupă foarte mult timp. Cei patru ani care au trecut de când am preluat mandatul de președinte al Organizației Județene Constanța au trecut într-o clipă. Au fost ani în care am muncit cu toții în echipă pentru a deveni de la o filială județeană cu o mână de oameni la o filială foarte puternică. Ne dorim ca noua echipă să continue ceea ce fosta echipă a realizat. Sunt sigur că noii colegi vor avea succes. Cu toții trebuie să rămânem o echipă”, a spus Remus Negoi.





La rândul lui, Dumitru Caragheorghe i-a mulţumit celui de la care a preluat conducerea, dar şi colegilor care au avut încredere în el şi i-au acordat votul pentru funcţia de preşedinte.





„Îi mulțumesc lui Remus Negoi şi vreau să-i adresez un sincer bravo pentru cei patru ani în care a dus greul. Am avut o săptămână în urma căreia 102 delegați au decis componenţa noului birou județean. Acest lucru trebuie să continue şi să dezvoltăm organizația. Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Sunt convins că împreună putem să realizăm multe lucruri. Într-un interval scurt de timp trebuie să ne unim mai mult. Există membrii de la USR, cât şi membrii de la PLUS. Eu am candidat pentru un mandat pe patru ani. Colegii au ales un mandat pe doi ani de zile. În funcție de ceea ce voi realiza, îmi anunţ de acum candidatura pentru următorii doi ani. Proiectul meu este bazat pe patru ani de zile. Trebuie să dezvoltăm filialele din județ, trebuie să îmbunătățim comunicarea internă dar și pe cea externă. Să aducem în atenția mediei diverse proiecte. Trebuie să consolidăm prestigiul filialei județene în an național. Suntem într-o situație în care la aceste alegeri am ales în Biroul Județean şi delegații noştri care vor participa la Congresul Național. Trimitem 44 de delegați acolo la București. S-au ales organele de conducere și control. O treime din membrii vor fi vicepreședinți ai Biroului Judeţean. 15 membri suntem toți”, a spus Dumitru Caragheorghe.







Prezent la eveniment, ministrul Justiţiei Stelian Ion, a spus că are o mare încredere în noua echipă şi chiar dacă acum stă mai mult pe la Bucureşti, îl interesează tot ce se întâmplă la Constanţa.





„Vreau să-i mulțumesc lui Remus Negoi, colegul nostru cu care am construit multe împreună. A creat multe filiale. A reușit să ţină oamenii aproape. Aş vrea să fie foarte clar că ceea ce aveți în faţă este o echipă foarte bine sudată. În continuare punem accent pe ideea de echipă. Mulți dintre noi, cei care am fost aleși în anumite funcții, ne-am concentrat pe acele funcții. Eu sunt concentrat pe ceea ce se întâmplă la Ministerul Justiției. Mă interesează foarte mult ceea ce se întâmplă în Constanţa. Îl felicit, de asemenea, pe Dumitru Caragheorghe. Am realizat multe împreună. Am realizat un proiect care se numește Constanţa Verde. Am mare încredere în această echipă. Le doresc succes colegilor!”, a spus şi ministrul Justiţiei, Stelian Ion.





Dept urmare, în urma alegerilor care au avut loc, sâmbătă, 26 iunie, Dumitru Caragheorghe a obţinut 64 de voturi, devansându-i lejer pe ceilalţi doi contracandidaţi. Pe poziţia a doua s-a clasat Adrian Gorcea, cu 30 de voturi, iar pe locul trei s-a aflat subprefectul Mihai Vîlcu, care a înregistrat un număr de şase voturi.