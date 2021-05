USR-PLUS cere îndepărtarea lui Horia Constantinescu și Cristinel Dragomir din Primăria Constanța

Acesta le-a transmis liberalilor să se uite în propria ogradă, deoarece PNL i-a importat în Primăria Constanța pe Horia Constantinescu și Cristinel Dragomir. Totodată, Cocargeanu cere îndepărtarea lui Horia Constantinescu, nașul fiului lui Adrian Năstase, din Primăria Constanţa.





„Doresc să-mi exprim părerea vis-à-vis de insinuările emise într-o emisiune online, potrivit cărora ministrul de resort USR-PLUS nu a înlocuit până acum directori precum cei de la Ceronav și ACN pentru că ar exista legături subterane și datorii de plătit între USR-PLUS și PSD.





Remarc existența dublei măsuri în discurs, cea care le-a oferit locuri în PNL lui Sorin Câmpeanu și Mihai Chirică și care i-a importat în Primăria Constanța pe Horia Constantinescu și Cristinel Dragomir.





Deși la nivel local avem o colaborare foarte bună cu PNL, doresc să reafirm foarte clar: USR-PLUS Constanța refuză categoric prezența lui Horia Constantinescu, nașul fiului lui Adrian Năstase și a lui Cristinel Dragomir în aparatul primăriei, dacă vrea să-i susțină PNL, să-i susțină PNL”, a spus viceprimarul municipiului Constanţa, Florin Cocargeanu.





Și liderul consilierilor locali ai USR-PLUS Constanța, Dumitru Caragheorghe, critică, la rândul său, atitudinea partenerilor de coaliție.





„Am mai spus-o public și o repetăm: avem un mandat de reorganizare și reîmprospătare a administrației publice prin ruperea de reprezentanții vechiului sistem numiți în cele mai multe cazuri pe criterii exclusiv politice! Să fie clar: la USR Constanța nu girăm în funcții publice personaje ale trecutului PSD-ist, condamnăm traseismul politic, nu acceptăm reșapați și nu ne facem că nu vedem susținerea de care au beneficiat diverși membri în funcții publice fie din partea PSD, fie din partea PNL. USR și PNL sunt într-un parteneriat la guvernare locală și națională și acest lucru trebuie să ne facă să lucrăm împreună, să ne rețină de la afirmații gratuite și la transferul unor probleme interne în curtea partenerului. Da. Sunt insitituții publice de interes național, în care anumite persoane nu trebuie să se mai regăsească și să fiți convinși că nu au suport în USR. În același sens, ne-am delimitat și am solicitat încă din luna noiembrie a anului trecut ca domnii Horia Constantinescu și Cristinel Dragomir, cu ștate vechi în PSD sau în protipendada puterii locale din ultimii ani, să nu se regăsească în aparatul administrativ al Primăriei. În ceea ce îl privește pe domnul liberal Cupșa (CERONAV), nu are decât să-și caute susținerea în USL. Dumnealui nu are girul USR! Niciodată. Atât USR, cât și PNL au luciditatea de a găsi soluții la aceste situații fără a fi nevoie de etichetările complet neavenite și false lansate în spațiul public de domnul Septimiu Bourceanu”, a declarat consilierul local USR-PLUS, Dumitru Caragheorghe.





