USR-PLUS boicotează ședința de Guvern! "Nu vom participa!"

USR PLUS a decis că nu va participa la şedinţa de guvern de la ora 19,00, a anunţat copreşedintele formaţiunii, vicepremierul Dan Barna.El a spus că USR PLUS a decis convocarea unei şedinţe a coaliţiei de guvernare pentru joi, de la ora 10,00."Şedinţa coaliţiei de mâine dimineaţă va fi cea care decide cum vom proceda în continuare", a precizat Dan Barna.Şedinţa de guvern care ar fi trebuit să aibă loc în prima parte a zilei a fost suspendată pentru ora 19,00.Premierul Florin Cîţu ar fi dorit să introducă pe ordinea de zi suplimentară Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", care însă nu are toate avizele necesare, conform unor surse.Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, a afirmat atunci că ceea ce s-a întâmplat la şedinţă a reprezentat "o încălcare a actului adiţional al protocolului de guvernare semnat în coaliţie".