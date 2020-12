USR-PLUS a stabilit componența echipelor de negociere. Cine este de la Constanța

Negocierile dintre PNL, USR-PLUS şi UDMR ar urma să înceapă, sâmbătă, la ora 9.00, la Vila Lac.



Copreşedinte USR-PLUS, Dan Barna, anunţa joi, în urma unei întâlniri informale la Palatul Cotroceni, că sâmbătă vor începe negocierile în vederea programului de guvernare şi a formării viitorului Executiv.





„Discuţiile pentru formarea coaliţiei de guvernare au început. În această dimineaţă am participat alături de colegul meu Dragoş Tudorache la o primă discuţie cu preşedinţii PNL şi UDMR, Ludovic Orban şi Kelemen Hunor. La prima parte a întâlnirii a participat şi preşedintele Klaus Iohannis. Începând de sâmbătă vom avea discuţii aprofundate între cele trei partide – USR-PLUS, PNL şi UDMR - pornind cu priorităţile programului de guvernare al viitorului Cabinet şi continuând cu structura Guvernului şi structura majorităţii parlamentare”, scria Barna pe Facebook.





El preciza că, în cadrul întâlnirii de joi, nu s-a discutat despre poziţii sau nominalizări de miniştri, fiind abordate doar alternative posibile de calendar pentru finalizarea procesului ce demarează sâmbătă.





„Am discutat, de asemenea, necesitatea respectării ponderilor de reprezentare rezultate în urma votului de duminică şi a principiilor de colaborare loială şi corectă. Ne dorim ca aceste discuţii să se finalizeze cât mai repede cu un acord şi după învestirea noului Parlament să avem şi noul Guvern. În acelaşi timp, suntem hotărâţi să dezbatem cât timp este nevoie pentru a ne asigura că mandatul reformist dat de alegătorii USR-PLUS se va regăsi în mod semnificativ în programul şi structura Guvernului şi a viitorului Parlament”, menţiona Dan Barna.











Din Grupul Politic fac parte Dan Barna, Dacian Cioloş, Dominic Fritz, Dragoş Tudorache, Vlad Voiculescu şi Ionuţ Moşteanu. Grupul Program de Guvernare îi are în componență pe Cristian Ghinea, Claudiu Năsui, Lucian Stanciu Viziteu, Stelian Ion, Dragoş Pîslaru, Anca Dragu, Victor Giosan și Alin Mituţa. Iar din Grupul Parlament fac parte Cătălin Drulă, Radu Mihail, Cristina Prună, Silvia Dinică, Oana Ţoiu, Andrei Lupu și Ştefan Pălărie."Fac parte din echipa de negociere a USR PLUS pentru formarea noului executiv şi elaborarea programului de guvernare. Este o postură onorantă pentru mine, dar, în același timp, una încărcată de responsabilitate. Vom participa la aceste discuții în spiritul unui dialog deschis, susținând aceleași valori pe care le-am apărat în Parlament în ultimii 4 ani. Viitorul executiv trebuie să fie construit pe o relație de parteneriat, nu de subordonare, pornind de la stabilirea principiilor de guvernare, și nu de la numele miniștrilor. Noul guvern are misiunea dificilă de a gestiona această situație de criză și de a iniția și realiza reforma instituțională a statului. Iar USR PLUS are foarte mulți oameni competenți, care își pot asuma aceste responsabilități, indiferent de domeniul în care vor activa. Le mulțumesc colegilor din USR PLUS pentru încrederea pe care mi-au acordat-o, delegându-mă să-i reprezint la aceste discuții!", a transmis deputatul constănţean Stelian Ion.