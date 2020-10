USR-PLUS a depus listele pentru alegeri. Stelian Ion și Remus Negoi, primii pentru Parlament

Remus Negoi: " Bine ați venit la acest eveniment. Am depus dosarele cu candidaturi. În același timp, construim si demolăm. Aceasta reprezintă încă o piatră la construcția acestei Alianțe. Când am intrat în această luptă, scopul a fost depesedizarea României."







Stelian Ion: "Pentru România este un moment decisiv. Este foarte important ca lumea să se prezinte la vot. După 30 de ani de zile putem scăpa de apucăturile vechi cu reflexe comuniste și să mergem către o variantă europeană. Fac un apel la toți românii săse mobilizeze. Putem schimba macazul și putem pune această țară pe un făgaș normal. O Românie fără hoție. Asta vrem! Vrem să facem curat și să facem ordine. Este foarte important să lucrăm la poarta de construcție. Trebuie să venim cu programe economice. Avem o echipă foarte bună selectată democratic. Sunt oameni cu care ne mândrim. Mă aștept la o campanie aprinsă, însă eu îmi doresc ca această campanie să scoată în evidență proiectele pe care le avem. Nu trebuie să existe manipulare și atacuri la persoană. Vrem să obținem cât mai multe funcții în Parlament"







Așadar, listele de candidați USR-PLUS la Constanța arată astfel:



CAMERA DEPUTAȚILOR







Stelian Ion – USR



Cristina Rizea – PLUS



Dumitru Caragheorghe – USR



George Gima – USR



Florin Stoian – PLUS



Valentin Jalbă – USR



Iulian Călin – PLUS



Mihai Constantin – USR



Dumitru Paris – USR



Mircea Fustașu – USR



Alexandru Bunghez – USR



SENAT



Remus Negoi – USR



Sorin Andrei – PLUS



Florin Timofte – USR



Doina Muțiu – PLUS



Ramona Dinu – USR



Ștefan Bitoleanu – USR



Adrian Burlibașa – USR

USR Constanța și PLUS Constanța au depus, astăzi, candidații la alegerile parlamentare. În urma protocolului semnat, USR și PLUS vor forma o alianță electorală pentru alegerile ce vor avea loc pe data de 6 decembrie 2020. La Camera Deputaților, lista este deschisă de Stelian Ion, iar la Senat de Remus Negoi.