USR Constanţa: „Obligarea asociațiilor de proprietari de a întreține spațiile verzi din jurul blocurilor este ilegală”

speciale pentru colectare selectivă a deșeurilor municipale. Am ascultat nemulțumirile constănțenilor și am vrut să îndreptăm o serie de abuzuri evidente din Regulament, însă consilierii municipali PNL și PSD au votat împotrivă, iar amendamentul nostru nu a trecut. Deși am arătat că HCL 77 conține prevederi și obligații neconforme cu legea, consilierii PSD susțineau că asistă la un moment ridicol. Ignorarea cu bună știință a legilor, așa cum este prezentat și confirmat în documentul emis de Prefectura Constanța, nu face altceva decât să demonstreze, din nou, că fotoliul de primar al orașului este ocupat de un om obișnuit să dicteze, inflexibil și determinat să ignore în continuare vocile constănțenilor nemulțumiți - care, pe zi ce trece, sunt tot mai mulți”, au transmis cei de la USR Constanţa prin intermediul unui comunicat de presă.





În plus, reprezentanții USR mai susțin că au tot căutat soluții pentru a găsi o formă legală și eficientă prin care să fie modificat Regulamentul, astfel ca acesta să fie în beneficiul cetăţenilor.





„În ciuda rezultatului din ședința extraordinară de anul trecut, am căutat soluții pentru a găsi o formă legală și eficientă prin care să modificăm Regulamentul. După ce au votat împotriva amendamentului, consilierii PNL s-au așezat cu noi la masa discuțiilor, iar HCL 77, cu noi amendamente, va fi supusă consultării publice. Considerăm că este necesară existența unui astfel de regulament, însă acesta trebuie să fie conform legii și să permită administrației locale să acționeze în beneficiul cetățenilor, nu să le transmită notificări abuzive prin care îi obligă să facă munca în locul primarului”, au mai spus cei de la USR Constanţa.





În altă ordine de idei, conform legii, Prefectura trebuie să atace în contencios administrativ hotărârea, dacă nu cumva primăria ia act de notificare și se fac modificările necesare la regulament. Până la închiderea ediţiei, Primăria Constanţa nu a transmis un punct de vedere oficial cu privire la această situaţie.





„Amintim că la începutul lunii iunie 2021, consilierii USR Constanța au convocat o ședință extraordinară de Consiliu Local Municipal în care au depus un amendament la HCL 77 prin care s-a cerut exonerarea asociațiilor de proprietari de la obligații în ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi și a amenajării de spații pentru europubele sau containere