USR a nominalizat cele trei persoane pentru postul de subprefect al judeţului Constanţa

Biroul Judeţean al filialei USR Constanţa a decis cele trei nume care sunt nominalizate pentru funcţia de subprefect al judeţului Constanţa.

Senatorul Remus Negoi a explicat că alianţa USR Plus Constanţa a decis ca cei trei nominalizaţi să facă parte din USR.

Astfel pentru postul de subprefect al judeţului Constanţa vor concura Anca Mănăilă, Dumitru Paris şi Mihai Vîlcu.

„În cadrul filialei USR Plus s-a decis ca cele trei nominalizări să fie făcute din partea USR. Au fost trimise mai multe CV-uri iar la final am decis ca Anca Mănăilă, Dumitru Paris şi Mihai Vîlcu să fie cei trei care se vor lupta pentru postul de subprefect al judeţului Constanţa. CV-urile vor fi analizate de către Biroul Naţional al USR. Am trimis cele trei CV-uri pe o platformă online împreună cu o declaraţie de veridicitate a diplomelor de studii. Aşa au procedat toate judeţele din toată ţara. Am trimis şi câteva prezentări video ale candidaţilor şi alte documente necesare. Acestea sunt la dispoziţia colegilor din Biroul Naţional al USR care până la sfârşitul săptămânii viitoare, mai exact pe 17 februarie, trebuie să le analizeze, iar apoi vor face interviuri cu fiecare candidat în parte. Apoi, fiecare membru al Biroului naţional al USR va vota un candidat dintre cei trei pe care îl va considera potrivit pentru această funcţie.” , a declarat pentru Cuget Liber Remus Negoi.