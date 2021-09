UPDATE - Horia Constantinescu A DEMISIONAT din Primăria Constanța!

Horia Constantinescu s-a ținut de cuvânt și a demisionat din Primăria Constanța după ce comisia de examinare i-a respins contestația. Mai mult, în loc să obțină un punctaj mai mare, candidatul Horia Constantinescu a obținut chiar mai puțin decât obținuse inițial. Astfel, practic nota i-a fost scăzută de la 61,30 puncte la 58,30.







Reamintim că Horia Constantinescu a depus contestaţie, miercuri, după ce nu a promovat concursul de ocupare a postului de director din cadrul Primăriei Constanţa. Contactat telefonic de ziarul „Cuget Liber”, acesta a recunoscut că a obţinut un punctaj mic şi că a fost respins.

„Îmi asum faptul că nu m-am pregătit temeinic. Sunt absolvent de Drept, dar nu poţi reţine de dinafară Constituţia. Am muncit mult în această perioadă, am preferat să nu îmi iau concediu ca să învăţ. Nu m-a obligat nimeni să merg la concurs, a fost decizia mea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Horia Constantinescu, care, în prezent, este director al Direcţiei de Gestionare Servicii Publice din Primăria Constanţa.Acesta a depus contestaţie, după ce punctajul obţinut a fost de 61,3 puncte din 70 minimum pentru a fi declarat admis. „E momentul să reevaluez poziţia mea în Primăria Constanţa. Dacă şi în urma contestaţiei voi fi declarat respins, voi depune solicitare de încetare a detaşării pentru că nu consider că ar trebui să ocup această poziţie dacă nu mă calific. Mi se pare sub demnitatea mea ca, în momentul în care nu am promovat un concurs, să mă ţin de scaun”, a mai spus Horia Constantinescu.Acesta ar putea reveni pe funcţia de comisar şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Constanţa