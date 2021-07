Un nou scandal în Parlament pe tema educației sexuale

Tema educației sexuale în școli a încins din nou spiritele în Parlament. Discuțiile care au avut loc, marți, în Comisia de Muncă din Camera Deputaților nu au fost lipsite de atacuri și de acuzații. Mai mult, aleșii au inventat un nou curent ideologic - progresismul sex marxist. Antonio Andrusceac, deputat AUR: "Marota asta cu educația sexuală care nu e suficient făcută în România și de aia avem mame minore e o poveste. Această așa-zisă educație sexuală nu va rezolva această problemă. Este o luptă la nivel european și mondial între așa-zisul progresism sexo-marxist și o zonă mai conservatoare a societății de peste tot din lume".Dumitrina Mitrea, deputat AUR: "Nu am văzut în schimb nici măcar o secundă o atenție acordată de președinte combaterii violului asupra minorilor. Nu am văzut absolut deloc faptul că în Suedia există minore românce care practică prostituția la 14 - 15 ani. Copiii trebuie să știe ce înseamnă să te protejezi, dar nu cred că trebuie să vorbim de la o vârstă atât de fragedă când putem bulversa un copil."Oana Țoiu, deputat USR PLUS: "Ce discutăm acum nu este dacă informațiile astea ajung la ei, ci dacă ne bazăm pe Youtube, Facebook, mica șușoteală sau ne bazăm pe un cadru unde există profesioniști, o responsabilitate a informaţiilor transmise".Irineu Darău, senator USR PLUS: "Noi, grupul USR PLUS am avut întâlniri inclusiv cu cultele și diverși actori".Intervenția sa a fost întreruptă de Adrian Solomon, deputat PSD: "Nu suntem aci la ora de istorie a Senatului. Aveți ceva de spus despre acest punct? Dacă nu, mulțumim. Timpul nostru e mai prețios. Eu îl rog pe domnul care nu l-am văzut, care zice că e senator să termine cu istoria Senatului și să ne spună despre ce vrea să ne spună."Oana Țoiu, deputat USR PLUS: "Ce vă rog este...tipul de atmosferă pe care vrem să o ducem mai departe către copiii noștri".