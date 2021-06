Un nou război al USR-PLUS cu Nicușor Dan

Noul director al Administrației Străzilor, numit de Nicușor Dan la începutul lunii mai în locul lui Emil Anghelescu, aflat în funcție din mandatul Gabrielei Firea, a fost contestat în instanță, luni, de prefectul Capitalei, Alin Stoica, generând un nou război între USR PLUS și partenerii de Coaliție de la PNL, liberalii considerând demersul lui Stoica drept un act de „agresiune” politică.Nicușor Dan l-a demis pe Anghelescu din cauză că acesta refuza să înceapă reparația străzilor și bulevardelor din Capitală, în ciuda miilor de mesaje de nemulțumire primite de la bucureșteni. În plus, susțin surse din cadrul PMB, fostul director, numit în funcție de Gabriela Firea, refuza de asemenea să discute cu primarii de sectoare, care aveau nevoie de acordul acestuia pentru a putea asfalta străzile.În locul lui, primarul Capitalei l-a numit pe consilierul său Marian Aurelian Bârgău, ca soluție de urgență, pentru a porni campania de reparare a străzilor. Luni, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a contestat în contencios administrativ numirea lui Bârgău, au declarat pentru Digi24.ro surse din Primăria Capitalei.„Atacăm în contencios administrativ detașările pe posturi de directori făcute din rândul consilierilor. Primarul general a ales să nu facă numiri temporare până la finalizarea concursurilor, ci detașări din rândul consilierilor. Am avut o corespondență pe acestă temă, în care i-am explicat că nu sunt legale, dar a continuat”, a declarat, joi, Alin Stoica pentru G4Media.ro.