Ultimele calcule înaintea moțiunii de cenzură. Ce șanse are PSD să demită Guvernul Cîțu

Parlamentarii dezbat și votează, marți, moțiunea de cenzură depusă de PSD. Pentru ca moțiunea să fie adoptată și Guvernul Cîțu să fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Potrivit calculelor, dacă toți parlamentarii PSD și AUR ar fi prezenți și ar vota moțiunea, aceasta ar fi respinsă. În acest moment, PSD și AUR reușesc să strângă cel mult 204 voturi, cu 30 mai puțin decât majoritatea necesară pentru adoptarea moțiunii.Moțiunea intitulată „România EȘUATĂ. Recordul ”fantastic” al Guvernului Cîțu” inițiată de 156 de deputați și senatori va fi dezbătută începând cu ora 16:00, iar votul va fi secret, cu bile.Parlamentarii Coaliției vor fi prezenți în sală și, cel mai probabil, se vor abține de la vot. Ludovic Orban a declarat, luni, că parlamentarii puterii vor fi prezenți, dar nu vor vota, decizia fiind luată la nivelul coaliției.„La niveul coaliției s-a hotărât ca parlamentarii din formațiunile politice să fie prezenți și să nu voteze. Obiectivul nostru este ca PSD să nu obțină niciun vot în plus de la parlamentarii din cadrul coaliției de guvernare. A fost o decizie astfel încât să fie lucrurile foarte clare.”, a declarat Ludovic Orban.Tot luni, în prima parte a zilei, Dan Barna a spus că parlamentarii USR PLUS vor fi prezenți în sală, dar vor vota împotrivă.„Parlamentarii USR PLUS vor participa la votul moțiunii de cenzură, vom vota împotriva moțiunii. Vom fi prezenți, vom participa fără niciun fel de problemă.”, a spus Barna.