Turcan, despre alocaţii: „Majoritatea parlamentară are obligaţia să susţină poziţia Guvernului”

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, şi-a exprimat, marţi, speranţa ca în legătură cu alocaţiile pentru copii să nu existe o cheie de campanie internă şi a subliniat că majoritatea parlamentară are obligaţia să susţină poziţia Guvernului.„În privinţa alocaţiilor, proiectul pe care îl vom adopta în Guvern va fi prezentat. Aici am un mare semn de întrebare, şi anume de ce majoritatea parlamentară nu s-a sincronizat cu poziţia Guvernului? Şi lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit. Sper să nu existe o cheie de campanie internă inclusiv în subiectul legat de alocaţii. Majoritatea parlamentară are obligaţia să susţină poziţia Guvernului, bugetul adoptat de Guvern şi asumat de Guvern pentru a duce la bun sfârşit reformele”, a spus Turcan după şedinţa BEx a PNL.Ea a arătat că va vorbi despre modul în care vor creşte alocaţiile atunci când actul normativ va fi adoptat de Executiv.„Despre lucrul acesta o să vă pot lămuri atunci când va fi adoptat actul normativ în Guvern. Până atunci nu discut despre el şi singurul mesaj pe care vreau să-l dau în legătură cu alocaţiile este exact acesta: de ce majoritatea parlamentară nu a susţinut poziţia Guvernului?”, a mai spus Turcan.Prim-vicepreşedintele PNL a fost întrebată dacă i-a atras atenţia preşedintelui partidului, Ludovic Orban, în şedinţa BEx să nu mai aibă atacuri la adresa liberalilor.