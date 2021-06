Trei candidaţi pentru o funcţie! Luptă strânsă la conducerea USR-PLUS Constanţa

De partea cealaltă, subprefectul Mihai Vîlcu speră ca lupta să fie una corectă. El îşi doreşte ca cel care va fi preşedintele filialei să aibă puterea de a construi o unitate între membrii partidului.



„Mi-ar plăcea ca cei care vor participa şi vor vota în cadrul acestor alegeri să aleagă o persoană de care sunt siguri că ar putea să creeze nişte punţi noi între oameni, în primul rând în interiorul partidului. În momentul în care vom lega aceste punţi în interior, cu siguranţă vom putea ieşi cu un produs foarte bun la exterior. Sper ca aceste alegeri să fie corecte şi să avem parte de o luptă corectă. Sper ca oamenii să aleagă aşa cum simt, iar dacă voi câştiga aceste alegeri, fiind vorba de preşedinţia filialei judeţene, mă voi concentra destul de mult pe judeţ. Voi cere ca toţi preşedinţii de filială să aibă un cuvânt de spus în cadrul Biroului Judeţean. Vom lua decizii împreună, le vom dezbate şi apoi le vom supune la vot. Mi-ar plăcea să avem echipe pe diferite segmente unde putem acţiona. Sper ca viitorul preşedinte să aibă capacitatea şi înţelepciunea să adune oamenii la un loc. Chiar dacă ocup şi funcţia de subprefect, voi face faţă. Cumva, cele două funcţii sunt complementare”, a explicat Mihai Vîlcu.





Adrian Gorcea admite că aceste alegeri sunt cele mai importante din viaţa sa şi îşi doreşte ca după finalul votului partidul să devină unul mai puternic.



Gorcea este director executiv la Avia Motors Constanţa, a fost membru în Toastmasters Constanţa şi a fost director naţional de vânzări la Sodexo România.



„Sunt cele mai importante alegeri din viaţa mea şi a organizației, iar misiunea viitoarei echipe de conducere este una deloc ușoară: de a face din două partide unul singur. Îmi doresc ca după aceste alegeri să ieșim mai puternici, să consolidăm noua organizație județeană, să creăm noi punți de legătură între membri și să devenim mai eficienți în dezvoltarea proiectelor pentru comunitate și cetățeni”, a spus şi Adrian Gorcea.





Alegerile pentru preşedinţia Organizaţiei Judeţene a USR-PLUS Constanţa vor avea loc, sâmbătă, 26 iunie, de la ora 11.00, la sediul filialei de la malul mării. În cursa pentru ocuparea acestei funcţii s-au înscris trei candidaţi, toţi având propriile programe, obiective şi convingeri. Dumitru Caragheorghe, Mihai Vîlcu şi Adrian Gorcea sunt cei trei care se vor lupta pentru victoria finală.Dumitru Caragheorghe este fondatorul filialei judeţene a USR-PLUS Constanţa, iar acest lucru îl face să creadă că va câştiga alegerile. În acelaşi timp, Caragheorghe este consilier local în cadrul municipiului Constanţa.Dumitru Caragheorghe a explicat ce îl recomandă pentru funcţia de preşedinte şi ce obiective va avea în cazul în care se va impune.„De o săptămână suntem în campanie internă. Suntem trei candidaţi pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene USR-PLUS. Este o competiţie democratică. Cel mai bun va câştiga. Din punctul meu de vedere am destule argumente să cred că voi câştiga. Activismul politic de-a lungul a 5 ani de zile mă face să cred că am şanse. Sunt membru fondator al filialei. Am relaţionat constant cu oamenii şi la municipiu şi cu UAT-urile din judeţ. Am argumente legate de implicarea în campanii, în diverse activităţi proprii evenimentului legat de campanie. Merg pe o platformă care are în vedere realizarea unei coeziuni cât mai rapide între cele două organizaţii care au fuzionat recent. Vrem să stabilizăm şi să dezvoltăm reţeaua de filiale. Vrem să avem o colaborare strânsă şi un flux de informaţii cât mai bun cu reprezentanţii noştri în consiliile locale din judeţ şi din municipiu. Programul meu conţine obiective tangibile pe durata a patru ani de zile. Eu cred în şansele mele foarte mult şi lupt pentru acest lucru. Sunt convins că voi câştiga, dar este o competiţie deschisă”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Dumitru Caragheorghe.