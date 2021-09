Transportul gratuit al elevilor, temă de lucru la CJC. „Aşteptăm motivarea instanţei”

CJC menţionează că, în urma unei acțiuni depusă la Tribunalul Constanța, de către Asociația Elevilor din Constanța, instituția a fost obligată de către instanță de a suspenda aplicarea articolului nr. 3 alin.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 20/2021, care prevede: „Decontarea cheltuielilor în vederea asigurării gratuității la Serviciul de transport rutier județean pentru elevii din învățământul preuniversitar, se va face numai după asigurarea fondurilor necesare de la bugetul de stat, conform art. 84 alin. (11) din Legea nr. 1/2011”.





În acest sens, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, i-a invitat pe reprezentanții elevilor pentru a le expune, încă o dată, faptul că nu s-a opus și nu se va opune niciodată decontării transportului acestora, ci faptul că în această legislație există o lacună prin care niciun Consiliu Județean din România nu poate deconta și nici nu decontează, în acest moment, transportul elevilor.





„Mi-am dorit o nouă întâlnire cu reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța, pentru a avea o discuţie aplicată pe un subiect care ne interesează. Am spus-o de nenumărate ori şi am să vă spun în fiecare zi: îmi doresc din tot sufletul ca elevii din județul nostru, să beneficieze de transport gratuit! Nu sunt doar simple vorbe şi nu suntem împotriva acestui drept al elevilor, pentru că, înainte de orice, suntem la rândul nostru, părinţi. Am realizat şi am transmis, împreună cu colegii mei, o hotărâre prin care să stabilim metodologia de acordare a transportului gratuit al elevilor. Mai mult, am solicitat instituţiilor statului, respectiv Ministerului Finanţelor, să ne acorde suportul financiar în acest sens. Am parcurs toate etapele legale, dar absolut toate, pentru a putea acorda această gratuitate elevilor. Însă, două lucruri nu sunt clarificate nici până astăzi, pentru niciun consiliu județean din țară: care este alocarea bugetară şi cine o acordă. Spun acestea, deoarece în ultimul act normativ se prevede ca decontarea să fie realizată prin Ministerul Educaţiei, respectiv IȘJ. Aceste lacune, cu privire la modalitățile de asigurare a fondurilor din legislaţie nu ne permit, în acest moment, decontarea transportului elevilor. Așteptăm motivarea instanței de judecată și în funcție de aceasta vom acționa în consecință”, a declarat Mihai Lupu.





Totodată, Sorin Mihai, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean, si-a arătat disponibilitatea pentru a fi rezolvată această problemă cât mai curând posibil, cu respectarea legislației în vigoare de către instituția Consiliului Județean Constanța.





De asemenea, atât din partea CJC, cât și din partea inspectoratului au participat persoanele direct implicate în problematica decontării transportului elevilor. Scopul acestei dezbateri a fost cel al creării unui spațiu necesar expunerii motivelor pentru care nu poate fi soluționată în acest moment decontarea cheltuielilor ocazionate cu transportul elevilor.