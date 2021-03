Tinerii din Năvodari, în atenţia administraţiei locale. Cine poate primi gratuit loturi de casă

Edilul a explicat faptul că terenurile din cartierul Midia Sat beneficiază de toate utilităţile, mai puţin de reţeaua de gaze, însă acest aspect va fi remediat în cel mai scurt timp.



„Avem toate utilităţile în afară de gaze, iar pentru gazele din acest cartier vom depune alături de comunele Mihail Kogălniceanu şi Lumina un proiect european de a aduce gaze în această zonă. Pot să vă spun că este un proiect de succes în sensul că am asfaltat, am făcut infrastructură şi din punctul nostru de vedere este unul dintre proiectele cu care ne mândrim. Vom vedea ce va fi în viitor, încercăm să avem grijă de tinerii noştri prin faptul că odată ce le oferim aceste terenuri încercăm să le dăm şi un proiect gratuit pe care dumnealor pot să şi-l aleagă şi este adevărat că dumnealor trebuie să plătească doar minimul din cerinţele pe care ar trebui să le aibă acel proiect. Acesta este ajutorul pe care la Năvodari încercăm să îl dăm tinerilor pentru această categorie”, a mai spus primarul Florin Chelaru.





El a adăugat că lucrările vor fi finalizate în luna mai a acestui an. Tinerii care se înscriu pentru obţinerea unui lot trebuie să îndeplinească anumite condiţii.



„Lucrările pe care le desfăşurăm în acest cartier vor fi finalizate în primăvară. Estimăm că până în luna mai lucrările vor fi gata. Ele se desfăşoară prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Eu am semnat în decembrie prelungirea acestui proiect. De-a lungul timpului au fost mari probleme legate de încasări. Banii pe care constructorul trebuia să îi primească pe PNDL au venit într-un interval de timp foarte mare. Suntem în grafic. Mai avem doar să construim câteva dintre trotuare. Pentru aceste locuri tinerii nu vor trebui să plătească decât impozitul obişnuit în cazul în care îşi vor construi locuinţe. Condiţiile de bază pentru acest tip de lege sunt trei. Tinerii nu trebuie să depăşească vârsta de 35 de ani, să fie născuţi în Năvodari şi să nu fi avut niciodată în proprietate o locuinţă. Odată trecute cele trei criterii, urmează o altă serie de condiţii care fac diferenţa între ei. Este vorba despre studii, salariu, copii şi suportul pe care părinţii îl pot acorda tinerilor”, a concluzionat Chelaru.





