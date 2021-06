Teatrul de Vară din Mamaia, îngropat! Planurile de reabilitare, abandonate de Consiliul Judeţean Constanţa

Consiliul Judeţean Constanţa, care este proprietarul imobilului, nu pare interesat, deocamdată, de a demara noi proceduri pentru reabilitarea teatrului şi se îngrijeşte doar de paza obiectivului. Am dorit şi noi să aflăm ce demersuri se fac astfel încât palatul festivalurilor să fie redat cât mai curând constănţenilor şi ni s-a răspuns că se fac analize şi se caută soluţii de finanţare.



„În prezent, nu se află în derulare nicio procedură de licitaţie aferentă obiectivului. După analizarea caietului de sarcini aferent investiţiei, identificarea sursei de finanţare, procedura de licitaţie se va relua în funcţie de buget”, ne-a transmis preşedintele CJC, Mihai Lupu.











Interesant este că, deşi fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu, susţinea că expertiza tehnică a scos la iveală faptul că imobilul este în stare avansată de degradare şi că necesită intervenţii urgente, acum se pare că acestea nu mai sunt atât de necesare.















„În anul 2018 au fost achiziţionate servicii de expertiză tehnică privind rezistenţa şi stabilitatea imobilelor în vederea reabilitării şi consolidării acestora pentru obiectivul Teatrul de Vară Mamaia (corpuri C1 şi C2). În ceea ce priveşte concluziile expertului tehnic au fost următoarele: «Având în vedere rezultatele observaţiilor in situ şi din calculele conform P100/3-2008 şi în concordanţă cu cele prezentate anterior, se constată că este vorba despre o clasă de risc seismic RSIII pentru care nu sunt necesare măsuri urgente de punere în siguranţă structurală, gravitaţională şi seismică. Însă pentru punerea în folosinţă a acesteia sunt necesare măsuri de intervenţie în majoritate nestructurale»”, se arată în răspunsul primit la finele lunii mai 2021 de la Consiliul Judeţean Constanţa.







„Apreciem că va fi păstrată destinaţia de grădină de vară!”





În toată această indiferenţă pentru un simbol al staţiunii Mamaia şi un obiectiv care ar putea aduce plus valoare judeţului, există totuşi şi una, două veşti bune. Întrebând ce planuri are Consiliul Judeţean Constanţa cu Teatrul de Vară Mamaia şi dacă îi va fi păstrată actuala destinaţie de grădină de vară, preşedintele Mihai Lupu ne-a răspuns: „La data prezentei, instituţia noastră nu are cunoştinţă despre schimbarea destinaţiei Teatrului de Vară Mamaia, astfel apreciem că va fi păstrată destinaţia de grădină de vară. Vor fi refăcute corpurile C1 – Amfiteatru şi C2 – Galerii de artă, complexul comercial din imediata vecinătate nu se află în proprietatea Consiliului Judeţean Constanţa”. Din păcate, şeful CJC nu a putut însă să spună şi când va fi dat în folosinţă teatrul de vară. „Nu putem estima, întrucât nu avem în derulare o procedură de licitaţie!”, este precizat în răspunsul transmis redacţiei. Deocamdată, sunt prevăzute sume doar pentru asigurarea pazei obiectivului.











După ce a găzduit decenii la rând festivaluri, concerte şi spectacole, Teatrul de Vară din Mamaia a fost închis în 2013. De atunci, clădirea a fost abandonată, a fost pusă chiar pe lista demolărilor, după care i s-a mai dat o şansă. Opt ani mai târziu, după mai multe proiecte ratate şi licitaţii anulate, Palatul festivalurilor zace în aceeaşi mizerie.