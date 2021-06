Taxa de pod Cernavodă-Feteşti sau Vadu Oii-Giurgeni ar putea fi eliminată. „Asta se numeşte discriminare”

Parlamentarul a mai adăugat că, el este de părere că această taxă reprezintă o discriminare la adresa şoferilor de rând, dar şi a agenţilor comerciali.





„Aşa cum am spus-o de fiecare dată, atât eu, cât şi iniţiatorul acestui proiect, Bogdan Huţucă, acest proiect face referire la discriminarea conducătorilor auto, dar mai ales a agenţilor economici care vând produse în afara graniţelor Dobrogei. De asemenea este un dezavantaj şi pentru cei care cumpără marfă din afara Dobrogei. Marfa care se află în tiruri este supusă acestei taxe de pod, iar în preţul materialelor achiziţionate se regăseşte şi această taxă de pod”, a mai spus Marian Cruşoveanu.





El admite că nici un alt politician de la vreun alt partid nu s-a opus acestui proiect, astfel că deputatul are încredere că de la începutul anului viitor această lege va intra în vigoare.





„Până în prezent nu s-a poziţionat nimeni împotriva acestei taxe de pod. Eu am propus ca intrarea în vigoare a acestei legi să se facă cu data de 1 ianuarie 2022, pentru că în urmă cu o lună am mai avut acest proiect la comisie şi am solicitat împreună cu ceilalţi colegi o adunare pentru votul acestui proiect”, a concluzionat Marian Cruşoveanu.







Deputatul constănţean a ţinut să explice situaţia şi pe reţelele de socializare şi a postat un mesaj în care a explicat clar de ce taxa de pod trebuie eliminată.





„O veste extraordinară pentru toți locuitorii Dobrogei, în special pentru conducătorii auto. În cadrul Comisiei pentru Transport și Infrastructură, din Camera Deputaților, am adoptat proiectul de lege care prevede anularea taxei de pod. Alături de colegii din comisie, am dat aviz pozitiv pentru acest act normativ, deoarece dobrogenii care trec peste podurile Cernavodă - Fetești și Vadu Oii-Giurgeni plătesc o taxă suplimentară, care a fost instituită doar din rațiuni pur financiare. Această suprataxare nu reprezintă altceva decât o dublă taxare a celor care plătesc deja rovinieta. Prin anularea acesteia, instituim o stare de normalitate, iar alături de colegii mei din PNL, ne ținem de cuvânt față de ceea ce am promis: fără taxă pe podurile dunărene! Mai mult, prin adoptarea acestui proiect de lege, reparăm o nedreptate făcută dobrogenilor. Este de menționat faptul că, pentru a nu afecta bugetul de investiții și reparații, instituit de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, am susținut, în cadrul comisiei, ca anularea taxei să fie aplicată, începând cu anul viitor. Din rațiuni pragmatice, continuarea investițiilor în infrastructura rutieră este prioritară pentru România, pentru că astfel putem da o șansă la dezvoltare țării noastre. Din acest motiv, anularea taxei, începând cu anul viitor, este un mod corect de a ține cont de toți factorii implicați”, este mesajul transmis de Marian Cruşoveanu pe pagina sa de Facebook.

„În ceea ce priveşte eliminarea taxei de pod este un prim pas făcut în această procedură şi anume avizul pozitiv pe care l-am primit la acest proiect de lege în comisia de specialitate pentru infrastructură şi transporturi. Următorul pas este ca acest proiect să ajungă în plen, el a trecut şi de Senat şi în toamnă trebuie să intre pe agenda Camerei Deputaţilor pentru a fi totul în regulă”, a declarat pentru „Cuget Liber” deputatul PNL de Constanţa, Marian Cruşoveanu.