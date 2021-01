Tăriceanu, concluzii după anul 2020: „Pentru mine a fost cel mai greu an politic”

„Pentru mine, prioritatea lui 2021 este să găsesc oamenii care pot duce mai departe lupta pentru aceste libertăți, să le dau din experiența mea și să mă asigur că țin drumul drept! Nu e ușor să-i găsești, pentru că nu e ușor să fii contra curentului și nu e ușor să găsești valori stabile și clare și mai ales să nu cazi pradă tentațiilor de moment! Voi sta în spatele tuturor celor care cred că românii merită să trăiască într-o societate cu adevărat liberă și nu a unei democrații de mucava!”, a scris Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.







Tăriceanu a avut şi un mesaj vizavi de preşedintele României, Klaus Iohannis.

Călin Popescu Tăriceanu a transmis că anul 2020 a fost cel mai greu an pentru el din punct de vedere politic, dar nu va înceta să gândească liberal astfel că prioritatea sa pentru anul viitor va fi să găsească oamenii care pot duce mai departe lupta pentru drepturile și libertățile cetățenilor.“Strategia de divizare și învrăjbire impusă de Klaus Iohannis pare că a funcționat mai bine decât cea de unire a forțelor. Iohannis a sacrificat pacea pentru un război electoral pe care l-a câștigat, dar cu urmări dramatice pentru societatea românească! Va fi greu și va dura mult până când românii or să fie de aceeași parte a baricadei, pentru că faliile tăiate în societate încă din anii lui Băsescu s-au adâncit și mai mult sub Klaus Iohannis” , a spus Călin Popescu Tăriceanu.