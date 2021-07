Târgul din General Scărişoreanu va fi modernizat. „Vrem să oferim un cadru demn de secolul XXI”

„Trebuie să gândim în perspectivă ce să realizăm și să pornim de la premisele corecte. Avem nevoie de o construcție adecvată, care să fie în conformitate cu cerințele sanitare actuale. Ideea pe care noi o îmbrățișăm este aceea de a construi această piață de la zero. În prezent, condițiile de funcționare ale târgului sunt necorespunzătoare. Am fost acolo și cunosc foarte bine situația. Scopul întâlnirii de astăzi este acela de a avea o abordare comună pe acest subiect și de a contura proiectul împreună cu toți factorii implicați. Proiectul care va fi derulat de nou înființata Asociație de Dezoltare Durabilă a Județului Constanța, coordonat de doamna Ana-Maria Vătămanu, va beneficia de tot sprijinul meu”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.





De asemenea, prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a spus că modernizarea târgului din General Scărişoreanu era necesară.





„Locuitorii județului nostru au auzit, cu siguranță, de celebrul târg din satul General Scărișoreanu, comuna Amzacea. De peste 20 de ani, în fiecare weekend, reprezintă un punct important pentru comerțul ambulant. Acolo găsești de toate: legume, fructe, murături, produse din carne, lactate, haine, mobilă, oale, cam tot ce vă puteți imagina. Din acest motiv, și organizarea a fost una haotică, un tip de comerț din zilele apuse, drept pentru care am dorit să venim în sprijinul oamenilor și să oferim un cadru de secolul XXI. În acest sens, am inițiat demersurile necesare, cu sprijinul Asociației de Dezvoltare Durabilă (ADD) Constanța, pentru găsirea unei soluții viabile. Astăzi am participat la prima ședință de lucru cu toți factorii implicați: ADD Constanța, CJ Constanța, DSVSA Constanța și RAJA Constanța.





În perioada următoare, reprezentanții ADD vor dezvolta un concept de proiect de dezvoltare, prin care târgul va funcționa într-un cadru modern și prietenos pentru comunitate. De altfel, rolul ADD este cel de a pune în practică strategia de dezvoltare a județului Constanța, sub conducere liberală”, a spus Silviu Coşa.





