Subprefectul Mihai Vîlcu nu ia în calcul să demisioneze. „Aştept o decizie din partea Birourilor Naţionale”

În acest context, liderul deputaţilor USR-PLUS, Ionuţ Moşteanu, a declarat că membrii de partid care ocupă funcţii în eşalonul doi al Guvernului nu îşi vor da demisia.





„Colegii mei rămân acolo. Ăsta nu este guvernul lui Florin Cîţu. Florin Cîţu a fost pus să îl conducă, să administreze acest guvern de coaliţie. A dovedit că nu poate, însă nu este guvernul dânsului. Dacă vrea să îi dea afară, să îi dea afară. La câte abuzuri a făcut Florin Cîţu în perioada asta, nu m-ar mira să mai facă încă unul”, a spus Ionuț Moşteanu.





În această conjunctură, opinia publică îşi pune întrebarea ce va face Mihai Vîlcu, iar subprefectul a ţinut să lămurească situaţia printr-o declaraţie oferită în exclusivitate pentru cotidianul „Cuget Liber”.





„Colegii noştri din minister au spus că îşi vor da demisia şi au acţionat în consecinţă. Nu a fost un joc de culise sau nu au folosit nişte tertipuri pentru a câştiga ceva anume sau pentru a negocia ceva. Mi se pare normal şi omenesc, dacă ţi-ai asumat un lucru să îl duci până la capăt. Legat de situaţia noastră de la Constanţa, vom aştepta decizia cvorumurilor superioare şi vom acţiona în consecinţă. Ce se va decide la nivel superior în Birourile Naţionale sau în Comitetul Politic, acel lucru îl vom face. Aşteptăm un îndemn, o îndrumare, o cerinţă. Momentan nu s-a pus problema să îmi dau demisia. Avem lucruri de făcut, avem proiecte începute şi noi vrem să le ducem la bun sfârşit. Sper ca măcar noi să fim lăsaţi, dacă colegii noştri miniştrii nu au putut să facă aceste lucruri din cauza unei guvernări luate pe persoană fizică”, a declarat pentru Cuget Liber, subprefectul judeţului Constanţa, Mihai Vîlcu.





Pe de altă parte, el a comentat şi deciziile luate de premierul Florin Cîţu în ultima vreme.



Subprefectul judeţului Constanţa admite că aceste decizii sunt nepotrivite şi mai mult decât atât, compară ceea ce face Florjn Cîţu în prezent cu ceea ce a făcut Liviu Dragnea în trecut.







„Din punctul meu de vedere sunt decizii hazardate. Sunt decizii luate fără să negocieze cu miniştrii USR-PLUS şi sunt luate sub imperiul emoţiilor. Într-o coaliţie cuvântul dat trebuie respectat. Noi am mai trecut printr-o situaţie similară cu Vlad Voiculescu şi nu cred că se gândea cineva vreodată că nu ne vom ţine de cuvânt vizavi de ceea ce am promis ulterior. Dacă în cazul lui Vlad Voiculescu am zis că lipsa de experienţă este posibil să îşi fi spus cuvântul, acum nu mai este cazul pentru că a fost o decizie unilaterală şi asumată de premier. Nu uitaţi că a trecut PNDL3, degeaba îl numesc ei frumos Anghel Saligny, este tot un PNDL 3, exact pe modelul lui Dragnea. Ştim prea bine ce s-a întâmplat cu finanţările din PNDL1. Acelaşi lucru se va întâmpla şi cu PNDL3. Amendamentele noastre nu au fost luate în calcul şi nu a fost niciunul supus negocierii. PNDL3 este o altă găselniţă a premierului Cîţu pentru a câştiga în faţa electoratului pentru congresul din 25 septembrie. Nimic altceva”, a mai spus Mihai Vîlcu.





În urma acestor evenimente, există posibilitatea ca mai multe persoane numite în funcții de conducere de cei de la USR-PLUS din Constanţa sau chiar subprefectul judeţului Constanţa, Mihai Vîlcu, să îşi dea demisia.