Stere Hira a demisionat din Consiliul Local Municipal Constanţa

După doar două luni de la alegerea sa în funcţia de consilier local pe listele PNL Constanţa, Stere Hira a anunţat că demisionează.







„Anul nou vine cu o nouă provocare pentru mine. Azi am participat în calitate de membru, la prima ședință de CA al RAEDPP, una dintre regiile Primăriei Municipiului Constanța. Din nefericire, această poziție este incompatibilă cu cea de ales local, motiv pentru care am ales să renunț la mandatul de consilier local municipal. Pentru mine, a fost un privilegiu să fiu girat cu încredere din partea dumneavoastră, a constănțenilor. Pe parcursul celor două luni și jumătate de mandat, am avut onoarea de a conduce ședințele în calitate de președinte si am reușit sa inițiez proiectul Solidaritate, proiect aprobat prin votul colegilor mei consilieri. Vreau să vă asigur că nu abandonez obiectivele enunțate în campania electorală, dimpotrivă, mă alătur executivului şi încerc să îmi pun toată priceperea în slujba comunității. Consider că impactul activității mele va fi mai mare prin urmărirea misiunii de a eficientiza activitatea RAEDPP Constanţa”, a transmis Stere Hira pe pagina sa de socializare.

Cunoscut mai mult sub apelativul de Teo Hira, acesta este unul dintre membrii fondatori ai Asociaţiei „Constanţa Altfel”, asociaţie care l-a susţinut constant pe actualul primar al Constanţei.







Stere Hira a fost ales, luna trecută, membru în Consiliul de Administraţie al RAEDPP. Sursele noastre au precizat că funcţia de simplu membru nu este suficientă pentru Stere Hira, acesta urmând să preia funcţia de director al RAEDPP, funcţie deţinută la acest moment de Florin Gheorghe.