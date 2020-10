Stelian Ion, primele declaraţii după alegerile locale: "Constanţa va renaşte. Vom pune presiune pe ei ca aşa să fie!"

"Vreau să vă prezint încă o dată echipa minunată cu care noi am luptat cu cele două mari partide din Constanţa. Vreau să vorbesc foarte puţin despre rezultatele de la Consiliul Judeţean. Rezultatele parţiale sunt cele care au apărut şi în presă. Îl felicit pe Mihai Lupu şi sper că cel care a câştigat să respecte măcar o parte dintre promisiuni. Echipa noastră va fi cea care va pune o presiune enormă pentru ca proiectele noastre să fie puse în practică", a declarat Remus Negoi, președintele USR Constanța.







"Constanţa va renaşte. Că vor unii, că nu vor, asta este. Îi vom forţa să facă în aşa fel încât acest oraş să renască mai devreme. Este bizar când nu ieşi pe locul 1 şi totuşi primeşti felicitări. Este foarte clar că oraşul nostru şi-a dorit schimbarea. Este fabulos că am scăpat de PSD în Constanţa. PSD a însemnat corupţie şi sărăcie. Este o mare realizare a constănţenilor. Le mulţumesc pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Decebal Făgădău s-a învins singur. Avea marea şansă istorică să schimbe acest oraş şi nu a făcut acest lucru. Le dorim concediu plăcut celor de la PSD. Nu ne-am luptat doar cu mafia pesedistă ci şi cu nişte interese obscure din preajma celui care a câștigat primăria acum. Cu anumite manevre au reuşit să câştige aceste alegeri. Au fost minciuni sfruntate pe care ni le-au vârât sub nas. Am demonstrat tuturor că din partea lor nu a fost decât o manipulare astfel încât să atragă electoratul de partea lor. Dacă am fi avut alegeri în două tururi, USR- PLUS ar fi câştigat şi primăria. Sunt convins că din 2024 în Romania vom avea alegeri în două tururi", a spus Stelian Ion, în prima conferinţă de presă de după noaptea alegerilor.













"Avem în faţă un mandat al unei persoane faţă de care avem mari rezerve. Chiţac era numit de colegii din PNL ca fiind o persoană care nu ştie să facă echipă. Ludovic Orban l-a numit dezertor. Chiţac a lansat atacuri asupra noastră în toată perioada campaniei. Vom vedea dacă îşi va termina sau nu mandatul. Avem un mesaj pentru liberali. Vom colabora cu consilierii locali PNL, vom impune acest proiect în negocieri. Dacă PNL îşi doreşte să refacă USL-ul la Constanţa, avem disponibilitatea unui dialog cu consilierii. Primarul actual nu oferă încredere. Mulţumesc mult acestei echipe care mi-a dat energie în toată campania. Vom împinge lucrurile mai departe. Avem cel mai bun program. Veţi vedea o nouă abordare în Primăria Constanţa. Veţi vedea nişte consilieri care nu dorm în front", a adăugat Stelian Ion.

"Am fost umăr la umăr cu ceilalţi doi candidaţi. Nu este vremea de văicăreli. Este vremea să privim către viitor. Această echipă va fi motorul Consiliului Local. Mii de mulţumiri tuturor celor care ne-au votat. Mulţi l-au votat pe Chiţac pentru că au vrut să scape de PSD. Ne angajăm la o muncă titanică. Este posibil să avem 9 mandate. Un număr important de mandate. Avem mai multă încredere în cei cu care am depus câteva proiecte comune. Negocierile vor fi în jurul acestui program şi nu în jurul unor persoane. Proiectele din acest program trebuie să fie puse în aplicare. Avem fonduri care pot fi atrase. A fost o schimbare pe jumatate în Constanţa. Nu ştim exact ce se va întampla. Ne dorim un primar activ. Este important să locuiască în Constanţa. Vom avea grijă să fie echilibru", a mai spus Stelian Ion.







"Vă reamintesc faptul că este prima dată când participăm la alegerile locale. Este un rezultat încurajator. Din păcate manipularea celor de la PNL nu a fost demontată. Orice vot contează. La Agigea diferenţa a fost făcută de 30 şi ceva de voturi. La europarlamentare a fost o diferenţă mică faţă de cei clasaţi pe locul 2. Este mică diferenţa între mine şi Făgădău. Nu vă bazaţi pe alţii. Trebuie să vă decideţi singuri viitorul", a declarat Stelian Ion.