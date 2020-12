Stelian Ion, deputat USR-PLUS: Secția specială va fi desființată rapid, nici nu vor fi mari dezbateri

Viitorul Guvern va desființa rapid Secția Specială de investigare a magistraților, înființată în timpul guvernării PSD, a declarat la RFI deputatul USR PLUS Stelian Ion, care a confirmat și că numele său se află pe o listă de potențiali miniștri ai justiției.

”O desființăm, este foarte clar lucrul ăsta, nici nu există discuții și aici vă spun un lucru, nici nu vor fi mari dezbateri, pentru că despre desființarea Secției Speciale am vorbit mai bine de trei ani de zile, deci se cunosc toate argumentele și de o parte și de alta, cunoaștem și opiniile magistraților și opiniile specialiștilor, avocaților, societății civile, opiniile emise de instituții internaționale (...) și atunci suntem în măsură să luăm o decizie fără să mai stăm pe gânduri multe luni de zile”, a spus Ion.

”Noi ne ținem de promisiuni și ce am spus de-a lungul timpului vom face. Dacă ne-am asumat angajamentul să rezolvăm rapid această problemă, o vom face rapid”, a completat deputatul USR-PLUS







Întrebat dacă va prelua funcția de ministru al Justiției, deputatul USR PLUS a evitat un răspuns tranșant: ”Există o listă, sunt și eu nominalizat și alături de alți colegi foarte buni, am încredere în ei, se va lua o decizie în acest sens (...). Nu am avut niciodată un obiectiv din a obține un portofoliu la Ministerul Justiției, însă în perioada care a trecut mi-am dat seama că fără o implicare foarte-foarte mare pe partea asta, nu poți muta lucrurile”.