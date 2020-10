Stelian Ion: „Constanţa va renaşte! O să vedeți niște consilieri care nu dorm în front”

În cadrul acesteia au luat parte Stelian Ion, cel care a candidat pentru postul de primar al oraşului de la malul mării şi Remus Negoi, candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa.





Chiar dacă în urma alegerilor nu a reuşit să ocupe scaunul de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Remus Negoi a abordat discuţia într-o notă optimistă şi a ţinut să îşi felicite echipa alături de care a lucrat în campania electorală care tocmai s-a încheiat.„Îl felicit pe Mihai Lupu şi sper că cel care a câştigat să respecte măcar o parte dintre promisiuni. Echipa noastră va fi cea care va pune o presiune enormă pentru ca proiectele noastre să fie puse în practică”, a declarat Remus Negoi.



De partea cealaltă, Stelian Ion a precizat că speră ca USR-PLUS să aibă o colaborare foarte bună cu consilierii liberali, chiar dacă în timpul campaniei electorale au existat atacuri la persoană între el şi noul primar al Municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.





„Constanţa va renaşte. Că vor unii, că nu vor, asta este. Îi vom forţa să facă în aşa fel încât acest oraş să renască mai devreme. Este fabulos că am scăpat de PSD în Constanţa. Este o mare realizare a constănţenilor. Le mulţumesc pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Le dorim concediu plăcut celor de la PSD. Nu ne-am luptat doar cu mafia pesedistă ci şi cu nişte interese obscure. Cu anumite manevre au reuşit să câştige aceste alegeri. Au fost minciuni sfruntate pe care ni le-au vârât sub nas. Am demonstrat tuturor că din partea lor nu a fost decât o manipulare astfel încât să atragă electoratul de partea lor. Dacă am fi avut alegeri în două tururi, USR- PLUS ar fi câştigat şi primăria. Avem în faţă un mandat al unei persoane faţă de care avem mari rezerve. Chiţac era numit de colegii din PNL ca fiind o persoană care nu ştie să facă echipă. Ludovic Orban l-a numit dezertor. Chiţac a lansat atacuri asupra noastră în toată perioada campaniei. Vom vedea dacă îşi va termina sau nu mandatul din cauza plângerilor penale pe care le are. Avem un mesaj pentru liberali. Vom colabora cu consilierii locali PNL, vom impune acest proiect în negocieri. Primarul actual nu oferă încredere dar vom împinge lucrurile mai departe. Avem cel mai bun program. Veţi vedea o nouă abordare în Primăria Constanţa. Veţi vedea nişte consilieri care nu dorm în front. Aşadar, majoritatea în consilii trebuie să o facem cu cei de la PNL. Vom vedea în ce măsură ceea ce ne dorim noi să facem va fi realizabil. Sper că va primi înţelepciunea, astfel încât să facem o majoritate care să ne dea posibilitatea să ne ducem proiectele la bun sfârşit în interesul constănţenilor”, a mai spus Stelian Ion.





Alianţa USR-PLUS Constanţa a susţinut luni prima conferinţă de presă după alegerile locale.